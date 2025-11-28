امام جمعه موقت یزد: دشمن با هزینه میلیاردی در پی ناامیدی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدرضا مدرسی، ظهر جمعه، در خطبههای نماز جمعه با هشدار درباره جنگ نرم دشمنان تأکید کرد: هدف اصلی آنان، از بین بردن روحیه امید و نشاط در جامعه ایران است.
وی افزود: دشمنان با صرف میلیاردها هزینه، در پی تزریق ناامیدی به مردم هستند.
امام جمعه موقت یزد با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی، تصریح کرد: جامعه با نشاط، جامعهای پیشرو و توسعهیافته است.
وی خاطرنشان کرد: نشاط واقعی به معنای انجام کارهای مثبت و سازنده با انگیزه بالا است و لهو و لعب نشاط نیست.
مدرسی در بخش دیگری از سخنانش به مناسبتهای مختلفی اشاره کرد که از جمله آنها گرامیداشت روز نیروی دریایی، سالگرد شهادت دانشمندان هستهای، شهادت آیتالله مدرس و روز قانون اساسی بود.
وی قانون اساسی را سندی مستحکم بر پایه قرآن و سنت خواند و با تأکید بر لزوم توجه به معلولان، از مسئولان خواست تا حقوق این قشر و دیگر نیازمندان را رعایت کنند.
وی افزود: اصلاحات اقتصادی نباید به گونهای باشد که زندگی اقشار کمدرآمد را تحت فشار قرار دهد.
