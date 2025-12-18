به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی صبح پنجشنبه در جمع مدیران فرهنگسراهای شهرداری یزد، از تلاش‌های صورت‌گرفته در احیای مراکز فرهنگی، به‌ویژه ساماندهی و فعال‌سازی فرهنگسراهای نیمه‌تعطیل گذشته قدردانی و اظهار کرد: مدیران فرهنگسراها افسران و جلوداران فرهنگ اسلامی، دینی و بومی هستند.

وی با انتقاد از رویکرد صرفاً برنامه‌محور در فعالیت‌های فرهنگی گفت: شهر یزد امروز نیازمند کار مسئله‌محور است؛ خانواده، نوجوان، آسیب‌های اجتماعی، دین‌گریزی نرم و بحران هویت، مسائل واقعی جامعه‌اند. برنامه‌ای که به مسئله پاسخ ندهد، هر چند زیبا و پرهزینه، اثرگذار نخواهد بود.

آیت‌الله مدرسی با اشاره به تجربه‌های میدانی و واقعی جامعه افزود: دین‌گریزی برخی نوجوانان پس از ورود به دانشگاه یک زنگ خطر جدی است. اگر فرهنگسراها نتوانند برای این مسئله نسخه داشته باشند، از مأموریت اصلی خود دور هستند.

محله محوری؛ شرط موفقیت فرهنگسراها

وی با تاکید بر اینکه هر فرهنگسرا باید سرمایه‌های محلی را فعال کند و گفت: روحانی محل، معلم، هنرمند متعهد، فعال مسجد و خانواده‌های موفق محله باید در مدار فعالیت فرهنگسرا باشند. استفاده از نیروهای بیرونی بدون درگیر کردن محله، اعتماد اجتماعی ایجاد نمی‌کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد ایجاد بانک اطلاعاتی محلی را یک ضرورت دانست و افزود: بدون شناخت ظرفیت‌های انسانی محله، کار فرهنگی ریشه‌دار شکل نمی‌گیرد. فرهنگسرا باید بداند در هر محله چه کسانی سرمایه اجتماعی هستند.

استاد شبکه تربیتی بسیج با تأکید بر تمرکز ویژه بر نسل جوان گفت: حلقه‌های گفت‌وگوی آزاد با نظارت مربی، باشگاه‌های مهارت زندگی، هویت‌یابی، اردوهای هدفمند، مسابقات تولید محتوا، پادکست، کلیپ، پوستر و روایت‌گری، ابزارهای ضروری ارتباط با نوجوان امروز است.

آیت‌الله مدرسی یکی از ضعف‌های جدی را فاصله برخی فرهنگسراها از مساجد دانست و تصریح کرد: فرهنگسرا نباید از مسجد، مدرسه و پایگاه بسیج جدا باشد. حتی می‌توان با حداقل هزینه، مساجد بزرگی مانند مسجد جامع را به پایگاه فرهنگی فعال تبدیل کرد.

وی با اشاره به راهبرد دشمن در تضعیف نهاد خانواده گفت: تحکیم خانواده، مهارت همسر داری و تربیت فرزند باید در اولویت فرهنگسراها باشد. برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، بدون ارتباط فعال با خانواده‌ها موفق نخواهیم شد.

آیت‌الله مدرسی با تأکید بر سنجش اثربخشی اجتماعی برنامه‌ها افزود: تنوع مخاطب، میزان اثرگذاری، نوآوری و بازخورد اجتماعی باید معیار ارزیابی باشد، صرفاً آمار اجرا نشود.

فرهنگسراها کندوهای عسل در جامعه باشند

نایب رئیس شورای حوزه علمیه استان یزد در بخش پایانی سخنان خود، فرهنگسراها را کندوهای عسل دانست و گفت: فرهنگسرا باید نیروزا، شفابخش و پیشگیر از آسیب باشد. اگر خروجی آن شیرین و مفید باشد، جامعه خود به خود جذب خواهد شد و دورریز نخواهد داشت.

آیت‌الله مدرسی در پایان بر تقویت ارتباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان مدیران فرهنگی تأکید کرد و خواستار استمرار این تعامل برای پیشبرد اهداف فرهنگی شهر یزد شد.