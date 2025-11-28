به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی (ره) با اشاره به بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی حاوی موضوعاتی بسیار مهم و اساسی بود.

وی افزود: معظم له همانطور که قبلاً هم اشاره فرموده بودند آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست مفتضحانه‌ای از ملت ایران اسلامی خوردند و نقشه‌های آنان نقش بر آب شد و به هیچ کدام از اهداف شوم خود نرسیدند.

خطیب جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: حضرت امام خامنه‌ای بازهم بر ضرورت بازگشت به تفکر و کار بسیجی تاکید کردند چرا که نسخه شفابخش مشکلات کشور تفکر و کار بسیجی است و همه مسئولان باید با کار جهادی به دنبال حل مشکلات باشند.

حجت الاسلام عبادی متذکر شد: نکته دیگری که مقام معظم رهبری کاملاً شفاف آن را بیان فرمودند این است که آمریکا کشوری ظالم، خبیث و مستکبر است و لیاقت مذاکره با جمهوری اسلامی را ندارد و خط بطلانی بر مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی کشیدند.

وی اضافه کرد: چرا که آمریکا دنبال مذاکره نیست بلکه به دنبال تسلیم ملت ایران است و به کمتر از این رضایت نخواهد داد.

وی ادامه داد: امام خامنه‌ای چهار توصیه مهم و پدرانه خطاب به ملت ایران اسلامی داشتند، نخست آنکه در برابر دشمن همه با هم باشیم، مثل جنگ ۱۲ روزه، این اتحاد، عامل مهم اقتدار ملی است و در همه شرایط سخت کشور با اتحاد و یکپارچگی ملت از همه مشکلات عبور می‌کند.

وی ادامه داد: دوم آنکه همه از رئیس جمهور و دولت حمایت کنیم چرا که دولت بار سنگینی بر دوش دارد. همه نخبگان و سیاسیون با ارائه نظرات مشفقانه و خیرخواهانه به دولت در جهت پیشبرد اهداف نظام اسلامی کمک کند.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: سوم آنکه از اسراف اجتناب کنیم، اسراف نباشد، بی شک اوضاع کشور بهتر خواهد شد. نکته‌ای که باید همه توجه کنند این است که صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف مختص مردم نیست و از دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی آغاز شود.

وی عنوان کرد: چرا که گاهی اوقات دیده شده بیشترین اسراف در منابع توسط همین دستگاه‌های اجرایی و دولتی صورت می‌گیرد. البته مردم هم باید به این اصل مهم شرعی، اخلاقی و ملی به منظور پیشرفت کشور ملتزم باشند.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: چهارم اینکه با خدا حرف بزنید. متضرعانه باران، امنیت و عافیت از خدا بخواهید. رهبر انقلاب اسلامی همه ملت ایران اسلامی را به توسل و توکل بر خداوند متعال توجه دادند چرا که کلید همه گشایش‌ها به دست خداوند متعال است و قدرت خداوند متعال بالاتر از همه قدرت‌های ضعیف بشری است.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت دهم آذر سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس، بیان کرد: امیدوارم همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنند و وعده‌هایی را که به مردم ایران داده‌اند فراموش نکنند.

وی در پایان با تسلیت فرا رسیدن سیزدهم جمادی‌الثانی سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، ابراز کرد: این روز بنام روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده که سلام و درود خدا بر همه آنان باد.