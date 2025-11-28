  1. استانها
  2. خوزستان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

عبادی: نمایندگان مجلس وعده‌هایی که به ملت داده‌اند را فراموش نکنند

اهواز - امام جمعه بندر امام خمینی گفت: نمایندگان مجلس در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنند و وعده‌هایی را که به مردم داده‌اند، فراموش نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی (ره) با اشاره به بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی حاوی موضوعاتی بسیار مهم و اساسی بود.

وی افزود: معظم له همانطور که قبلاً هم اشاره فرموده بودند آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست مفتضحانه‌ای از ملت ایران اسلامی خوردند و نقشه‌های آنان نقش بر آب شد و به هیچ کدام از اهداف شوم خود نرسیدند.

خطیب جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: حضرت امام خامنه‌ای بازهم بر ضرورت بازگشت به تفکر و کار بسیجی تاکید کردند چرا که نسخه شفابخش مشکلات کشور تفکر و کار بسیجی است و همه مسئولان باید با کار جهادی به دنبال حل مشکلات باشند.

حجت الاسلام عبادی متذکر شد: نکته دیگری که مقام معظم رهبری کاملاً شفاف آن را بیان فرمودند این است که آمریکا کشوری ظالم، خبیث و مستکبر است و لیاقت مذاکره با جمهوری اسلامی را ندارد و خط بطلانی بر مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی کشیدند.

وی اضافه کرد: چرا که آمریکا دنبال مذاکره نیست بلکه به دنبال تسلیم ملت ایران است و به کمتر از این رضایت نخواهد داد.

وی ادامه داد: امام خامنه‌ای چهار توصیه مهم و پدرانه خطاب به ملت ایران اسلامی داشتند، نخست آنکه در برابر دشمن همه با هم باشیم، مثل جنگ ۱۲ روزه، این اتحاد، عامل مهم اقتدار ملی است و در همه شرایط سخت کشور با اتحاد و یکپارچگی ملت از همه مشکلات عبور می‌کند.

وی ادامه داد: دوم آنکه همه از رئیس جمهور و دولت حمایت کنیم چرا که دولت بار سنگینی بر دوش دارد. همه نخبگان و سیاسیون با ارائه نظرات مشفقانه و خیرخواهانه به دولت در جهت پیشبرد اهداف نظام اسلامی کمک کند.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: سوم آنکه از اسراف اجتناب کنیم، اسراف نباشد، بی شک اوضاع کشور بهتر خواهد شد. نکته‌ای که باید همه توجه کنند این است که صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف مختص مردم نیست و از دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی آغاز شود.

وی عنوان کرد: چرا که گاهی اوقات دیده شده بیشترین اسراف در منابع توسط همین دستگاه‌های اجرایی و دولتی صورت می‌گیرد. البته مردم هم باید به این اصل مهم شرعی، اخلاقی و ملی به منظور پیشرفت کشور ملتزم باشند.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: چهارم اینکه با خدا حرف بزنید. متضرعانه باران، امنیت و عافیت از خدا بخواهید. رهبر انقلاب اسلامی همه ملت ایران اسلامی را به توسل و توکل بر خداوند متعال توجه دادند چرا که کلید همه گشایش‌ها به دست خداوند متعال است و قدرت خداوند متعال بالاتر از همه قدرت‌های ضعیف بشری است.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت دهم آذر سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس، بیان کرد: امیدوارم همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنند و وعده‌هایی را که به مردم ایران داده‌اند فراموش نکنند.

وی در پایان با تسلیت فرا رسیدن سیزدهم جمادی‌الثانی سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، ابراز کرد: این روز بنام روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده که سلام و درود خدا بر همه آنان باد.

