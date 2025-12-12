  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

ریشه این انقلاب و اراده ملت ایران اسلامی مستحکم و نفوذناپذیر است

اهواز ـ امام جمعه بندر امام خمینی گفت: امروز دشمنان از هر ابزاری، از جمله رسانه‌ها، برای تغییر نگرش مردم، به‌ویژه نسل جوان، استفاده می‌کنند تا حس بن‌بست و ناامیدی را القا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی (ره) با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مداحان فرمودند ملت ایران امروز درگیر یک جنگ گسترده تبلیغاتی و رسانه‌ای است و متناسب با آرایش جنگ رسانه‌ای دشمن باید آرایش جنگی و رسانه‌ای بگیریم.

وی افزود: دشمنان ما اکنون با هم متحد شده‌اند و سعی دارند با قدرت رسانه‌ای بالا، باورهای مردم را دچار تغییر کنند و اکنون در جنگ روایت‌ها قرار گرفته‌ایم.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: امروز دشمن در یک جنگ نابرابر رسانه‌ای پیچیده به دنبال تأثیرگذاری بر افکار و احساسات جامعه ایرانی است تا بتواند از این طریق باورها، اعتقادات و آرمان‌های جمهوری اسلامی را مورد هجمه قرار دهد.

خطیب جمعه بندر امام خمینی متذکر شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها بیان کرده‌اند که در دنیای امروز، جنگ رسانه‌ای نقش پررنگ‌تری نسبت به ابزارهای نظامی دارد و رسانه‌ها با تأثیرگذاری بر دل‌ها و ذهن‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای تغییر نگاه مردم و القای ناامیدی یا امید عمل کنند.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: امروز دشمنان از هر ابزاری، از جمله رسانه‌ها، برای تغییر نگرش مردم، به‌ویژه نسل جوان، استفاده می‌کنند تا حس بن‌بست و ناامیدی را القا کنند. مقام معظم رهبری با تأکید بر نقش اصحاب رسانه به‌عنوان افسران جنگ نرم، آنان را موظف به امیدآفرینی دانستند.

وی عنوان کرد: دشمن ناامید از اقدام نظامی همه توان و سرمایه‌گذاری خود را به جنگ رسانه‌ای برای ناامید کردن ملت و جوانان اختصاص داده غافل از اینکه ریشه این انقلاب و اراده ملت ایران اسلامی مستحکم و نفوذناپذیر است.

