به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی (ره) با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مداحان فرمودند ملت ایران امروز درگیر یک جنگ گسترده تبلیغاتی و رسانه‌ای است و متناسب با آرایش جنگ رسانه‌ای دشمن باید آرایش جنگی و رسانه‌ای بگیریم.

وی افزود: دشمنان ما اکنون با هم متحد شده‌اند و سعی دارند با قدرت رسانه‌ای بالا، باورهای مردم را دچار تغییر کنند و اکنون در جنگ روایت‌ها قرار گرفته‌ایم.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: امروز دشمن در یک جنگ نابرابر رسانه‌ای پیچیده به دنبال تأثیرگذاری بر افکار و احساسات جامعه ایرانی است تا بتواند از این طریق باورها، اعتقادات و آرمان‌های جمهوری اسلامی را مورد هجمه قرار دهد.

خطیب جمعه بندر امام خمینی متذکر شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها بیان کرده‌اند که در دنیای امروز، جنگ رسانه‌ای نقش پررنگ‌تری نسبت به ابزارهای نظامی دارد و رسانه‌ها با تأثیرگذاری بر دل‌ها و ذهن‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای تغییر نگاه مردم و القای ناامیدی یا امید عمل کنند.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: امروز دشمنان از هر ابزاری، از جمله رسانه‌ها، برای تغییر نگرش مردم، به‌ویژه نسل جوان، استفاده می‌کنند تا حس بن‌بست و ناامیدی را القا کنند. مقام معظم رهبری با تأکید بر نقش اصحاب رسانه به‌عنوان افسران جنگ نرم، آنان را موظف به امیدآفرینی دانستند.

وی عنوان کرد: دشمن ناامید از اقدام نظامی همه توان و سرمایه‌گذاری خود را به جنگ رسانه‌ای برای ناامید کردن ملت و جوانان اختصاص داده غافل از اینکه ریشه این انقلاب و اراده ملت ایران اسلامی مستحکم و نفوذناپذیر است.