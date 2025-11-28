حسینی: هر کس به آمریکا اعتماد کرد سیلی خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید ابراهیم حسینی در خطبههای این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه، با اشاره به جایگاه بیبدیل حضرت فاطمه زهرا (س) در معنویت، عبادت و سیاست الهی، اظهار داشت: زندگی حضرت فاطمه (س) سراسر نور، عبادت و انقطاع الیالله بود و همین معنویت عمیق بود که سیاست ورزی ایشان را ماندگار کرد.
وی بابیان اینکه عبادتهای طولانی و سجدههای عمیق حضرت زهرا (س) الگویی برای بندگی خالص است، افزود: فاطمه (س) در محراب عبادت چنان میدرخشید که نورش توجه اهل آسمان را جلب میکرد.
سیاست فاطمی، سیاست همراه با تقوا
امامجمعه شهرستان فردیس با تأکید بر اینکه سیاستِ بیتقوا و بی معنویت، نوعی فریب و مکر است، تصریح کرد: امیرالمؤمنین (ع) فرمود اگر تقوا نبود، من زیرکترین سیاستمدار عرب بودم؛ یعنی سیاست حقیقی بدون تقوا معنا ندارد.
حسینی ادامه داد: برخی کسانی که سالها از دین نان خوردهاند، امروز مقابل احکام الهی مانند حجاب میایستند و به نام آزادی، مردم را به رهایی از دین دعوت میکنند؛ این انحراف از سنت علوی و فاطمی است.
نماز؛ ریشه معنویت و انحطاط ستیزی
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه نماز، گفت: قرآن ریشه انحطاط نسلها را دو چیز میداند ضایع کردن نماز و پیروی از شهوات لذا نماز ستون معنویت و مهمترین عامل جلوگیری از سقوط اخلاقی و اجتماعی است.
خطیب جمعه فردیس بابیان اینکه حضرت زهرا (س) در ۷۵ تا ۹۵ روز پس از رحلت پیامبر (ص) بزرگترین درس ولایتمداری را به تاریخ آموخت، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در دفاع از حق امیرالمؤمنین (ع) از همه ظرفیتها استفاده کرد، در خانهها را کوبید، در مسجد فریاد زد و نهایتاً در این مسیر به شهادت رسید.
حسینی افزود: برای ما نیز وظیفه روشن است؛ دفاع از ولایتفقیه و بصیرت داشتن در میدان عمل که شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه روشن ولایتمداری در عصر حاضر بود.
نتیجه اعتماد به آمریکا؛ سیلی و خسارت
وی با اشاره به وضعیت اوکراین، گفت: اوکراین نمونه زنده کشوری است که به آمریکا اعتماد کرد و همه توان دفاعی خود را واگذار نمود؛ نتیجه آن شد که امروز یکچهارم کشورش را ازدستداده و جوانانش قربانی شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان فردیس افزود: آمریکا حتی مصدق را هم که به او اعتماد کرد، سرنگون نمود لذا در برجام نیز لبخند زدند اما زیر همه تعهدات زدند و نتیجه آن است که هر کس به آمریکا اعتماد کرد سیلی خورد.
اعتراف مراکز آمریکایی به اقتدار ایران
حسینی به گزارش اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» اشاره کرد و گفت: این مرکز تصریح کرده که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه پیروز نبود و جنگ آینده با ایران بسیار دشوارتر خواهد بود لذا دشمنان اعتراف دارند که جنگ ایران را سرنگون نمیکند بلکه تقویت میکند.
او با اشاره به عبور موشکهای ایرانی از متراکمترین سامانههای پدافندی، جهان افزود: این توانمندی، محصول ایمان، مقاومت و تکیهبر جوانان مؤمن کشور است.
به دولت کمک کنیم
امامجمعه فردیس در پایان با تأکید بر ضرورت انسجام ملی گفت: دشمنان در حال فروپاشیاند؛ اگر مقاومت کنیم، پیروزی قطعی است لذا کمک به دولت، پرهیز از اسراف و هوشیاری سیاسی ضرورت امروز جامعه است.
