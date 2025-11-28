به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید صفدری در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه، با اشاره به هفتم آذر؛ روز نیروی دریایی ارتش، این روز را فرصتی برای قدردانی از تلاش‌ها و رشادت‌های دریادلان ارتش دانست و گفت: نیروی دریایی امروز با تجهیزات پیشرفته و نیروهای کارآزموده، یکی از ارکان دفاعی جمهوری اسلامی و پشتوانه امنیت ملت ایران و جبهه مقاومت است.

وی همچنین یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی را گرامی داشت و امنیت امروز کشور را مرهون جان‌فشانی‌های آنان برشمرد.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان در ادامه به سالروز رحلت حضرت ام‌البنین (س) و «روز تکریم مادران و همسران شهدا» اشاره کرد و افزود: مادران و همسران شهدا نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری جهاد و مقاومت داشته‌اند و آنان با صبر و ایمان، زمینه‌ساز تربیت رزمندگان بودند و الگوی آن‌ها حضرت ام‌البنین (س) است که با معرفت و ولایت‌پذیری کم‌نظیر، فرزندانی مجاهد تقدیم اسلام کرد.

صفدری با گرامیداشت روز نوآوری و فناوری ایران ساخت و سالروز شهادت شهید محسن فخری‌زاده، گفت: دستاوردهای فناوری کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه، برتری علمی و عملیاتی ایران را برای جهان آشکار کرد و نشان داد که توان بومی ایران حاصل مجاهدت دانشمندان انقلابی است.

او شکست راهبردی آمریکا، اروپا و رژیم منحوس صهیونیستی در این نبرد را نشان‌دهنده اقتدار علمی جمهوری اسلامی ایران دانست.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روز مجلس و سالروز شهادت آیت‌الله مدرس، مجلس شورای اسلامی را «خانه حقیقی ملت» خواند و افزود: نمایندگان باید منافع ملی را بر هر ملاحظه‌ای مقدم بدانند؛ حمایت از دولت، ارائه طرح‌های مؤثر معیشتی و جلوگیری از سو مدیریت‌ها از مهم‌ترین وظایف مجلس است.

صفدری همچنین اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی، حمایت از تولید و مبارزه با فساد را از اولویت‌های جدی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

وی در ادامه با پرداختن به وضعیت اوکراین، آن را نمونه تلخ اعتماد به آمریکا دانست و اظهار کرد: غرب با وعده‌های فریبنده، این کشور را از قدرت بازدارندگی خالی کرد و امروز با کشوری ویران‌شده مواجه هستیم؛ درحالی‌که آمریکا و روسیه پشت پرده درباره تقسیم خاک اوکراین به توافق رسیده‌اند.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان تأکید کرد: ایران به دلیل ایستادگی در برابر فشارها و راهبردهای دشمن، امروز مستقل و مقتدر است و اگر مسیر اعتماد به آمریکا طی می‌شد، کشور ما نیز سرنوشتی مشابه اوکراین، سوریه یا لیبی پیدا می‌کرد.

صفدری در پایان با هشدار نسبت به تکرار اشتباهات اوکراین، گفت: باید از تجربه‌های روشن جهان درس گرفت؛ تکیه‌بر قدرت‌های سلطه‌گر جز ویرانی و وابستگی نتیجه‌ای ندارد.