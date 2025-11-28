  1. استانها
محمدی: هدف نهایی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، تجزیه و فروپاشی ایران بود

نظرآباد–امام‌جمعه نظرآباد با تأکید بر اینکه تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بار دیگر قدرت اتحاد ملت ایران را آشکار کرد، گفت: دشمن با جنگ و التهاب آفرینی به دنبال تغییر حکومت و تجزیه ایران بزرگ بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه با اشاره به سخنان رهبر انقلاب، اظهار داشت: آنچه دیشب در بیانات رهبر معظم انقلاب جلوه‌گر شد، ترسیمی روشن از بسیجی است که در چارچوب‌های محدود تشکیلاتی تعریف نمی‌شود، بلکه تمام پیکره ملت ایران را در برمی‌گیرد.

وی با اشاره به وقایع جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: هدف نهایی دشمن از این جنگ، محقق ساختن آرزوی دیرینه خود یعنی تغییر حکومت و تجزیه و فروپاشی ایران بزرگ بود اما این توطئه با بصیرت و مقاومت ملت نقش بر آب شد.

امام‌جمعه نظرآباد تأکید کرد: دشمن امروز با رویکردی پنهان و خطرناک به دنبال دامن زدن به اختلاف‌ها و التهاب آفرینی در جامعه است و باید هوشیارانه این نقشه را خنثی کرد.

محمدی افزود: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که ایران هر زمان پشت سپر اتحاد مقدس قرارگرفته، شکست‌ناپذیر بوده است و همین انسجام، بزرگ‌ترین سد در برابر دشمن محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مادران و همسران شهدای ما در عصر حاضر، ادامه‌دهنده راه حضرت ام‌البنین (س) هستند و نقش بی‌بدیل آنان در تربیت نسل مجاهد و حفظ ارزش‌های انقلاب قابل‌تقدیر است.

خطیب جمعه نظرآباد همچنین با اشاره به روز مجلس و سالروز شهادت شهید مدرس، اظهار داشت: نام‌گذاری این روز یادآور مسیر مبارزه خستگی‌ناپذیر و ایستادگی در برابر استبداد، استعمار و استکبار است و نمایندگان مردم باید این راه را با جدیت دنبال کنند.

محمدی در پایان تأکید کرد: در انتخابات شوراها، حقوق رأی‌دهندگان و داوطلبان باید به‌صورت جدی در کانون نظارت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا سلامت و اعتماد عمومی به فرایند انتخابات تقویت شود.

