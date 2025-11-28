به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه کرج، با اشاره به سالروز وفات حضرت امالبنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، این روز را به خانوادههای معظم شهدا تبریک و تسلیت گفت و تأکید کرد: حضرت امالبنین (س) الگوی مادران و همسران شهداست؛ مادری که باتربیت فرزندانی فداکار، پیام عاشورا را در جامعه زنده نگه داشت.
وی بابیان اینکه مادران شهدا الگوی صبر، استقامت و اخلاص، هستند، افزود: راهی که آنان طی کردهاند باید دائماً برای جامعه بازگو شود و تکریم مادران شهدا جداییناپذیر از زنده نگهداشتن یاد شهداست.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به باورهای خانواده شهدا، گفت: دشمنان تلاش میکنند خانواده شهدا را در جنگ شناختی دچار تغییر باور کنند؛ اما وقتی این خانوادهها در میدان هستند مانند تکتیراندازانی دقیق عمل میکنند و تیرشان به قلب استکبار میخورد.
حسینی همدانی با استناد به بیانات رهبر انقلاب، اظهار داشت: دشمن باید سخن خانواده شهدا را مانند گلوله در قلب خود احساس کند و از آنان مأیوس شود.
وی اطاعتپذیری از ولایت و حفظ حرمت ارزشهای الهی بهویژه حجاب و عفاف را از مهمترین دغدغههای خانوادههای شهدا دانست و گفت: شهدا با ایثار خود حرمت و حیثیت ملت ایران را حفظ کردند و مسئولان باید راه آنان را با عمل ادامه دهند.
نیروی دریایی تا آبهای اقیانوسی نقشآفرینی میکند
امامجمعه کرج با اشاره به سالروز رشادتهای ناوچه موشکانداز «پیکان» در عملیات مروارید و نامگذاری هفتم آذر بهعنوان روز نیروی دریایی ارتش، افزود: نیروی دریایی یکی از نیروهای راهبردی کشور است که از خلیجفارس تا آبهای اقیانوسی نقشآفرینی میکند.
حسینی همدانی همچنین به ظلم آمریکا در مصادره ناوشکنهای خریداریشده ایران پیش از انقلاب اشاره کرد و این اقدام را نمونهای از دشمنیهای دیرینه آمریکا دانست.
معرفی شهدا به نسل جوان وظیفهای همگانی است
وی به سالگشت شهادت جمعی از چهرههای برجسته تاریخ و انقلاب اشاره کرد و گفت: شهیدان فخریزاده، شهریاری، مدرس، میرزا کوچک خان و شهید کشوری هر یک در اعتلای اسلام و ایران نقش تاریخی داشتهاند و معرفی آنها به نسل جوان وظیفهای همگانی است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز افزود: کشورهایی برای خود الگوهای جعلی میسازند اما ایران در هر نقطهاش دهها نورافکن درخشان دارد؛ نباید دستهایی اجازه دهند که این الگوها به حاشیه بروند.
حسینی همدانی پیشرفتهای آشکارشده در جنگ ۱۲ روزه اخیر را حاصل تلاش دانشمندان شهید دانست و تأکید کرد: استقلال در حوزههای راهبردی نتیجه خون شهداست.
نمایندگان از تصویب قوانینی که عزت کشور را تضعیف میکند پرهیز کنند
وی با گرامیداشت روز مجلس و بزرگداشت شهید مدرس، ویژگیهای نمایندگی در تراز انقلاب را برشمرد و گفت: نمایندگان باید شفاف، ضد فساد، پرکار و مدافع محرومان باشند و از تصویب قوانینی که عزت و استقلال کشور را تضعیف میکند پرهیز کنند.
خطیب جمعه کرج افزود: اجرا نشدن قوانین نیز خسارتبار است و مجلس باید بر اجرای قانون هفتم و سایر مصوبات نظارت مؤثر داشته باشد.
رعایت حال معلولان وظیفهای اجتماعی و قانونی است
حسینی همدانی با اشاره به ۱۲ آذر روز جهانی معلولان، گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه با معلولیت زندگی میکنند و لازم است مشکلات حملونقل، اشتغال، تحصیل، ازدواج و امکانات شهری آنان جدی گرفته شود.
وی تأکید کرد: رعایت حال معلولان وظیفهای اجتماعی و قانونی است و احترام به آنان باید جایگزین ترحم شود.
امربهمعروف و نهی از منکر را جدی بگیرید
امامجمعه کرج در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر دعا برای بارش باران، گفت: دعا و استغفار در نزول رحمت الهی نقش مؤثر دارد و مردم باید استغفار را جدی بگیرند.
وی در خاتمه افزود: شهر باید از آلودگیها و گناهان پاک شود؛ امربهمعروف و نهی از منکر را جدی بگیرید و استغفار اماننامه الهی است و نماز استغفار برای نزول باران مؤثر خواهد بود.
