به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم عنوان کرد: هفتم آذر سالروز عملیات غرور آفرین مروارید که منجر به انهدام هسته اصلی نیروی دریایی دشمن در دفاع مقدس شد و تا پایان جنگ نتوانستند سربلند کنند و تسلط دریادلان نیروی دریایی بر خلیج فارس تثبیت شد.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به همه این عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. بویژه به شهدای ناوچه کنارک و شهید سرافراز این شهر در این حادثه شهید حسین سپهری اهرمی که این شهدا مایه افتخار و عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند.

وی افزود: همچنین سالروز شهادت شهید دکتر محسن فخری زاده و شهید شهریاری که از دانشمندان برجسته و ممتاز هسته‌ای ایران اسلامی بودند را گرامی می‌داریم، اگر امروز مردم ایران اسلامی سرافراز هستند بخاطر ایثارگری و شهادت شهدای است.

پهلو زاده با اشاره به ۱۰ آذر سالروز شهادت شهید مدرس به دستور رضا خان فاسد و روز مجلس شورای اسلامی گفت: به نمایندگان مجلس تبریک عرض می‌کنیم که توفیق خدمت در این جایگاه مقدس را دارند.

وی گفت: حضرت امام در پیام منشور روحانیت می‌فرماید: در ترویج روحانیت و فقاهت نه زورِ سرنیزه بوده است، نه سرمایه پول پرستان و ثروتمندان، بلکه هنر و صداقت و تعهد خود آنان بوده است که مردم آنها را بر گزیده‌اند.

امام جمعه اهرم یادآور شد: خصوصیات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگی به قدرت‌ها و مهم‌تر از همه احساس مسئولیت در برابر توده‌ها، روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است.

وی ادامه داد: محبوبیت شهید آیت الله مدرس بخاطر احساس مسئولیت در برابر توده‌های مردم مستضعف بود. پهلو زاده خاطرنشان کرد: نمایندگان امروز هم باید این احساس را در خود زنده نگه بدارند چرا که اینها انقلاب کردند و باید این توده‌ها و اقشار ضعیف در اولویت باشند. مجلس چون عصاره اراده مردم و نماد جمهوریت است باید در رأس امور باقی بماند.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: یازدهم آذر هم سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی رهبر قیام مردمی در شمال را گرامی می‌داریم و به روح مطهر همه شهدا و امام شهدا درود می‌فرستیم.

انتقاد از نحوه تغییر مدیر آموزش و پرورش

وی درباره تغییر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گفت: این تغییر بدون رعایت عرف مرسوم و بدون حضور مدیر، فرد دیگری را معرفی کردند. در جلسه‌ای که در سطح جایگاه آموزش و پرورش نبود و از سر ناچاری برای بستن دهان سهم خواهان و بدون نگاه تخصصی تن به این تغییر دادند.

پهلوزاده افزود: مدیرکلی که روز معارفه مدیر گفتند وضعیت آموزشی شهرستان خوب نیست حالا با این فشارهای اطرافیان جنابعالی و تنگ کردن عرصه برای مدیریت آموزش و پرورش به نظر شما حالا وضعیت بهتر کردید؟ از روز اول سهم خواهی ها شروع شد تا به حدی رسید که چندین بار از مدیر تعهد گرفتند برای تغییرات.

امام جمعه اهرم یادآور شد: آموزش و پرورش با شرکت تعاونی فرق دارد. آموزش و پرورش جای تربیت و انسان سازی است نه جای تسویه حساب‌های حزبی. مدیر کلی که نمی‌تواند اطرافیان خود را قانع کند چطور می‌خواهد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا کند.

وی افزود: قطعاً این تغییرات بدون نگاه تخصصی بوده و صرفاً با نگاه سیاسی انجام شده که تازه شروع بی ثباتی مدیریتی در آموزش و پرورشی است که امید همه خانواده‌ها به این مجموعه است لذا مردم را ناامید نکنید.

پهلوزاده خاطر نشان کرد: توصیه برادرانه به مدیر کل آموزش و پرورش عرض می‌کنم تا این نگاه‌های سیاسی که دور و بر شما را احاطه کرده‌اند آموزش و پرورش قوام نخواهد گرفت. حفظ شأن و جایگاه مدرسه و آموزش و پرورش که آینده سازان این مملکت در آن تربیت می‌شوند شما باید حفظ کنید. بنده خیلی از حرف‌ها را در شأن این سخنگاه نمی دانم و نمی‌شود عرض کرد. لذا آقای مدیرکل، آموزش و پرورش تنگستان را قربانی نگاه‌های سیاسی کردید و فردای قیامت باید جواب بدهید.

وی گفت: این نیروی مؤمن و پای کار و با اصالت را که مورد تأیید مجموعه آموزش و پرورش و مدیران و فرهنگیان بود چرا نگذاشتند کار کند و ایشان را وجه المصالحه اغراض سیاسی قرار دادند.

وی ادامه داد: در معرفی رئیس دانشگاه پیام نور هم به همین وضع بدون حضور ایشان و بدون حضور مسئولین شهرستانی این کار را انجام دادند. این تغییرات و شیوه تغییرات در آموزش و پرورش و دانشگاه را نه از روی ضرورت و تخصص می‌دانیم و نه در این جابجایی‌ها شأن مدیران را رعایت کردند و نه جایگاه شهرستان.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: لذا از نماینده مردم در مجلس درخواست داریم این کار مدیر کل آموزش و پرورش و ریاست دانشگاه پیام نور را با وزرای مربوطه بررسی کنند و نسبت به این اقدام‌های بی ثبات کننده نظام آموزشی شهرستان تذکرات لازم را بدهند. وی ادامه داد: راجع به تعزیرات و بخشی از وقت مسئولین شهرستان با این اداره برای چانه زدن و حل مشکلات مردم می‌گذرد. موردی راجع به ضبط دام‌های عشایر بود که چند روز است اینها را گرفتند و معطل تعزیرات و جهاد و دامپزشکی هستند.

پهلوزاده اضافه کرد: اول اینکه مجموعه انتظامی در دستگیری این‌هایی که دانش آموز دارد و با حیوانات همراه گوسفند و با داشتن دفترچه دریافت جو با این شواهد چرا کار مردم را تسهیل نمی‌کند. در مرحله اول باید دقت شود که این پرورنده‌ها تشکیل نشود، گردنه بعدی تعزیرات است که با قاچاقچی به اشد وجه برخورد شود اما این دامدار با مدارکی که دارد و جهاد تأیید کرده چرا این همه سخت گرفته می‌شود. با ضعف و ناکارآمدی دامپزشکی، تعزیرات و جهاد چرا باید تلفات و ضررش برای مردم باشد چرا کسی نیست این دستگاه‌ها را هم پاسخگو کند.

امام جمعه اهرم یادآور شد: چرا چند دستگاه در کنار هم نمی‌توانند یک مشکل را حل کنند که کار به خطبه‌ها نرسد. عشایری که ۲۵ درصد گوشت کشور را تولید می‌کند این‌طور از تولید حمایت می‌کنید. بعد هم توقع داریم خدا بارانش بر ما نازل کند، مقام معظم رهبری در مورد خدمت به مردم می‌فرماید: من به همه مسئولان بارها گفته‌ام و امروز هم می گویم بزرگترین مبارزه با آمریکا خدمت به این مردم است.

وی افزود: بنده هم عرض می‌کنم بزرگترین خوش خدمتی به آمریکا خیانت به مردم و گره کور زدن و باز نکردن گره مشکلات مردم است، لذا در اسرع وقت این مشکل را حل کنید.

وی گفت: نکته پایانی چهار توصیه مقام معظم رهبری که شب گذشته فرمودند اول اینکه در برابر دشمن همه با هم باشید مثل دوران جنگ دوازده روزه دوم اینکه از اسراف در آب و نان و گاز و بنزین و ارزاق و خوراکیها اجتناب کنید و سوم هم از رئیس جمهور محترم و دولت خدمتگزار حمایت کردند و توصیه چهارم هم فرمودند که ارتباط با خدا را بیشتر کنید، برای باران، امنیت، عافیت و برای همه چیز از خدای متعال کمک بخواهید.