به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح شنبه در بازدید از وضعیت آبرسانی به روستاهای بخش بردخون اظهار کرد: توسعه تأسیسات آبرسانی روستاها از اولویت‌های اصلی مجموعه آبفا است و در این راستا برنامه‌های خوبی را در دستور کار داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای ارتقای پایداری آب روستاهای شهرستان دیر با جدیت دنبال می‌شود و تلاش می‌کنیم با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، دغدغه‌های مردم این منطقه به‌ویژه در فصل‌های گرم سال کاهش یابد.

بردستانی افزود: بازدیدهای میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با مردم نقش مهمی در شناسایی دقیق مسائل و تصمیم‌گیری‌های مؤثر دارد و آبفا استان رفع مشکلات روستاهای بخش بردخون را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم پیگیری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب روستاهای بردخون کهنه و شهنیا در بخش بردخون شهرستان دیر را به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.

وی در نشست با مردم، اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و بخشدار بخش بردخون، مطالبات و دغدغه‌های اهالی این منطقه را در زمینه پایداری آب، کیفیت شبکه و برنامه‌های توسعه‌ای آبفا شنید و بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر همچنین از پروژه آب‌شیرین‌کن بندر دیر بازدید کرد و روند اجرای این طرح و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تقویت منابع آب شرب منطقه را مورد بررسی قرار داد.