محمدپور: ۱۵ تن فرآورده دامی غیربهداشتی در سردشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدپور در این زمینه افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و برای جلوگیری از ورود و عرضه کالاهای پروتئینی غیرمجاز، کارشناسان شبکه دامپزشکی با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، به یک خودروی کامیون کشنده حامل گوشت مشکوک شدند و پس از رصد مسیر، خودرو در یکی از پارکینگ‌های شهرستان متوقف و بازرسی شد.

وی اضافه کرد: در جریان بازرسی، ۱۵ تن دنبه گوسفندی و چربی مرغ که غیر بهداشتی و فاسد بودند، کشف شد، گفت: این گوشت‌ها به دلیل نگهداری نامناسب و حمل غیرمجاز، قابل مصرف انسانی نبودند.

محمدپور بدر ادامه گفت: اقلام کشف‌شده و محتویات خودرو با نظارت اداره دامپزشکی شهرستان امحای و راننده خودرو نیز دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

وی همچنین ارزش تقریبی این محموله را ۵۵ میلیارد ریال اعلام کرد و تاکید کرد: کشف و ضبط چنین محموله‌هایی نقش مهمی در حفاظت از سلامت عمومی، جلوگیری از افزایش قیمت کاذب و مقابله با فساد اقتصادی دارد.