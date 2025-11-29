  1. استانها
مدیرکل دامپزشکی بوشهر: همه کشتارگاه‌های سنتی استان تعطیل می‌شوند

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از تصمیم قطعی برای ساماندهی کشتارگاه‌های دام در استان خبر داد و گفت: همه کشتارگاه‌های سنتی استان بوشهر تعطیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح شنبه در نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، صنوف و مدیران کشتارگاه‌های دام استان بوشهر اظهار کرد: روند اجرای مصوبه کمیته استانی مبنی بر تعطیلی همه کشتارگاه‌های سنتی طی یک ماه و انتقال کامل کشتار دام به کشتارگاه صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای بهداشت گوشت و اجرای قوانین الزام‌آور دامپزشکی اضافه کرد: سلامت مردم و رعایت استانداردهای بهداشتی خط قرمز دامپزشکی است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر ادامه داد: در این نشست تاکید شد که پس از پایان مهلت یک‌ماهه، دامپزشکی تنها گوشت تولیدی در کشتارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهداشتی را تأیید و اجازه مصرف خواهد داد.

نماینده دادستان نیز دستورالعمل‌های دامپزشکی را در حکم قانون دانست و اجرای آن را برای همه واحدها ضروری اعلام کرد.

نمایندگان صنف قصابان و سلاخان دغدغه‌های خود در زمینه فاصله، هزینه حمل و نگرانی‌های شغلی را مطرح کردند و کشتارگاه صنعتی نیز تعهد داد هیچ افزایشی در قیمت گوشت و هیچ اختلالی در تأمین آن ایجاد نکند.

