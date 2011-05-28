بالاترین کار فرهنگی ترویج آرمان های شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری عصر شنبه در جمع خانواده شهداء شهرستان بهمئی افزود: برای تقویت محتوا و تعمیق نتیجه فعالیت‌های فرهنگی باید احیاء و تقویت ارزش‌های فرهنگی ملاک باشد و این ملاک ها پایبندی به خون شهیدان و آرمان های امام شهیدان است.

نوذری اظهار داشت: غیرت، شجاعت و عزتمندی، پاکی روح و سلامت نفس تک تک مردم این استان در طول تاریخ گذشته و قبل و بعد از انقلاب اسلامی زبانزد است و امروز خانواده های عزیر شهداء الگو و اسوه این مردم هستند.

وی با بیان اینکه، همه عزت ملت ایران در جهان حاصل روحیه ایثار‌گری، از جان گذشتگی و ایثار ایثارگران است، افزود: نقطه اصلی هدف دشمنان تضعیف ارزش های فرهنگی و روحیه ایثارگری مردم ما به خصوص جوانان است، چرا که می‌دانند، یک ملت تا زمانی که پایبند ارزش های الهی است و روحیه جهادگری و ایثار دارد، شکست ‌ناپذیر است.

استاندار یاد آور شد: به برکت خون شهدا، امروز تحقق تمام پیش بینی های امام راحل را در دنیا می بینیم که با تاسی از انقلاب اسلامی و آگاهی و بیداری ملت ها، رگ غیرت تمام مسلمانان و آزادیخواهان جهان به جوش آمده و بر علیه نظام های دیکتاتوری، وابستگان به استکبار، نظام استبداد، استثمار و سلطه قیام کرده اند.

وی افزود: امروز مسلمانان می دانند و فهمیده اند و حزب الله لبنان، مردم مقاوم و مظلوم فلسطین و غزه ثابت کرده اند که اسرائیل جنایتکار این رژیم پوشالی و تا دندان مسلح شده توسط آمریکا، یک ببر کاغذی بیش نیست.

نوذری تاکید کرد: باید قدر این همه غرور و غیرت، عزت و عظمت، اقتدار و بزرگی ملت ایران اسلامی و دستاورد های عظیم انقلاب و نظام را که امروز در دنیا داریم و خدمات انجام شده را بدانیم و شکر گزار باشیم که همه ثمره خون شهیدان ماست و تلاش کنیم، مروج و ادامه دهند راه و آرمان های شهداء و امام شهداء به جوانان، نوجوانان و به نسل های آینده باشیم.

استاندار همچنین گفت: با شناسایی تمام توانمندی ها، ظرفیت ها، مشکلات و ناراسایی ها و با اولویت بندی آنها، امروز در راستای تحقق منویات رهبری در "سال جهاد اقتصادی"، مدیران استانی به این شهرستان سفر کردند.

وی بیان کرد: در این سفر با تشکیل چهار کارگروه عمرانی، فرهنگی، تحول اداری و اشتغال و سرمایه گذاری همه مسایل شهرستان را در قالب پیشنهادات ارایه می دهند و در شورای اداری که در شهرستان تشکیل می گردد به تصویب می رسانند تا اقدامات عملی آغاز شود.

وی یادآور شد: مسئله اشتغال و سرمایه گذاری، مسکن و ازدواج جوانان، خدمات راه های روستای، بین بخشی و شهری، گاز، برق، تامین آب شرب و کشاورزی، بهداشت و درمان، ورزش و توجه ویژه به مسائل فرهنگی و زیر ساخت های آن از اهم تصمیماتی است که برای توسعه این شهرستان اتخاذ می شود.