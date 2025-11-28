مرادی: ترافیک در محور خروجی گیلان پرحجم و سنگین است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از ترافیک سنگین و پرحجم در محور خروجی گیلان محدوده پلیس راه تا گلسرک خبر داد و گفت: هم وطنان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه، میتوانند سفر ایمنتری را تجربه کنند.
وی ادامه داد: اکنون تیمهای راهداری در حال پایش وضعیت مسیر و ارائه خدمات امدادی و اطلاعاتی به رانندگان هستند تا ترافیک روانتر شود و سفر مسافران با کمترین مشکل ممکن انجام گیرد.
مرادی همچنین از هموطنان خواست برای جلوگیری از تراکم بیشتر ترافیک، برنامهریزی مناسبی برای زمان حرکت داشته باشند و از مسیرهای جایگزین در صورت امکان استفاده کنند.
