بازگشت بیش از ۳۶۰۰ زائر اربعین حسینی به گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود گسترده زائران اربعین به استان گیلان اظهار کرد: از ۱۷ مردادماه تاکنون بیش از ۳۶۰۰ نفر از زائران اربعین حسینی با ۱۳۶ دستگاه اتوبوس از مرزهای کشور عراق وارد استان شدهاند.
وی با بیان اینکه تردد زائران همچنان به صورت مستمر ادامه دارد افزود: امروز نیز ۲۰ دستگاه اتوبوس حامل ۵۵۷ زائر وارد استان گیلان شده است.
مرادی با اشاره به هماهنگی کامل دستگاههای مرتبط برای تسهیل عبور و مرور زائران بیان کرد: ادارات راهداری و حملونقل جادهای، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط با همکاری یکدیگر تمامی امکانات لازم را برای ایمنی، نظم و تسریع در تردد زائران فراهم کردهاند.
وی ادامه داد: تلاش میشود با استقرار تیمهای امدادی و ترافیکی در مسیرهای ورودی، حوادث احتمالی کاهش یافته و شرایط سفر برای زائران فراهم شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط زائران، از همه درخواست کرد با همکاری و رعایت قوانین، سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.
مرادی افزود: با توجه به حجم بالای تردد، ایستگاههای خدماتی و رفاهی نیز در مسیرهای ورودی فعال بوده و خدمات لازم به زائران ارائه میشود.
وی در پایان از مردم گیلان خواست تا با همراهی و همکاری در مدیریت ترافیک، زمینه سفر راحتتر و امنتر زائران را فراهم کنند.
