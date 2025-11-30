به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد: با توجه به گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و با تأیید استاندار کرمانشاه، همه دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در نوبت‌های صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه افزود: مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند و مادران شاغل دارای فرزند در این مقاطع می‌توانند در این روز دورکار باشند. همچنین مادران دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز با موافقت مدیر مربوطه امکان دورکاری خواهند داشت.

حیدری تأکید کرد: تصمیمات مرتبط با تعطیلی مراکز آموزشی صرفاً براساس ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های رسمی اتخاذ می‌شود و هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه تنها از طریق روابط عمومی استانداری کرمانشاه منتشر خواهد شد.