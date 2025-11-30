  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه در روز دوشنبه ۱۰ آذر

کرمانشاه - بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه، همه مدارس، دانشگاه‌ها و مهد کودک های استان در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد: با توجه به گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و با تأیید استاندار کرمانشاه، همه دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در نوبت‌های صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه افزود: مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند و مادران شاغل دارای فرزند در این مقاطع می‌توانند در این روز دورکار باشند. همچنین مادران دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز با موافقت مدیر مربوطه امکان دورکاری خواهند داشت.

حیدری تأکید کرد: تصمیمات مرتبط با تعطیلی مراکز آموزشی صرفاً براساس ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های رسمی اتخاذ می‌شود و هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه تنها از طریق روابط عمومی استانداری کرمانشاه منتشر خواهد شد.

    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      تعطیلی بی مورد، بیماری آنفولانزا هر سال وجود داره چیز جدیدی نیست، آلودگی هوای کرمانشاه از تبریز و اراک و تهران بیشتر نیست، این استانها فردا تعطیل نیست ولی کرمانشاه تعطیل، واقعا خنده داره
      • IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        0 0
        ناراحتی فردا برو شما
    • امیر DE ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      انفولانزا کجا بود همش دروغه.توی تقویم کم تعطیلی داریم الانم به بهانه ی ویروس تعطیل میکنید. خیلی وضعیت بازار و کار کاسبی خوبه که هر روز تعطیل میکنید
    • لیلا IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یه بام دو هوا راه انداختن. طرف بچش قدش به اندازه منه. به بهانه اینکه مادران دارای فرزند ابتدایی دو رکاری میتونن بکنن یه هفتست پاش نخورده اداره همه کاراش افتاده گردن بقیه. حتی تلفنشو هم خاموش کرده . اینا تابستان هم همین بچه ها رو داشتن و سرکارشان هم باید حاضر می شدن. یا همه رو تعطیل کنن و یا همه باید باشن

