سوغاتی ۳ امتیازی گل گهر از خوزستان/ شکستی دیگر برای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای استقلال خوزستان و گلگهر سیرجان در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، عصر امروز جمعه ۷ آذر از ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت موعود بنیادیفرد برگزار شد. این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر شاگردان مهدی تارتار در گلگهر خاتمه یافت.
بازی در دقایق ابتدایی با احتیاط از سوی هر دو تیم آغاز شد، اما رفتهرفته گلگهر توانست نبض مسابقه را در میانه میدان در اختیار بگیرد. پرسینگ بالا و فشار روی مدافعان استقلال خوزستان باعث شد شاگردان خلیفهاصل بیشتر به بازیهای مستقیم و ارسال توپهای بلند روی بیاورند. با این حال، انسجام خط میانی و قطع توپهای مؤثر بازیکنان سیرجانی مانع از شکلگیری موقعیتهای جدی برای آبیپوشان شد.
در شرایطی که جریان بازی بیشتر در زمین استقلال خوزستان دنبال میشد، گلگهر در دقیقه ۱۵ به یک ضربه ایستگاهی دست یافت. علیاصغر عاشوری این توپ را روی دروازه ارسال کرد و آرمان اکوان با ضربه سر دقیق، نخستین گل بازی را به نام گلگهر ثبت کرد.
پس از دریافت گل، استقلال خوزستان تلاش کرد تا با جابهجاییهای بیشتر در زمین و اضافه شدن هافبکها به فاز هجومی، بازی را متعادل کند. اما خروجهای بهموقع دروازهبان گلگهر و عملکرد منسجم خط دفاعی این تیم اجازه خلق موقعیت خطرناک را به شاگردان خلیفهاصل نداد.
در دقایق پایانی نیمه نخست، گلگهر چند فرصت مناسب برای افزایش اختلاف داشت، اما بیدقتی مهاجمان در ضربات نهایی مانع از ثبت گل دوم شد. در نهایت این نیمه با پیروزی یک بر صفر گلگهر خاتمه یافت.
نیمه دوم با حملات گسترده استقلال خوزستان آغاز شد و این تیم در دقیقه ۶۰ توسط قاسم لطیفی دروازه گلگهر را فرو ریخت؛ اما داور پس از بازبینی صحنه با کمک VAR، این گل را مردود اعلام کرد.
در ادامه تلاش دو تیم برای رسیدن به گل با وجود ایجاد موقعیتهای پراکنده ثمری نداشت و بازی بدون رد و بدل شدن گل دیگر به پایان رسید.
با این نتیجه گلگهر با کسب سه امتیاز این دیدار، جمع امتیازات خود را به ۱۶ رساند و به رده چهارم جدول صعود کرد. استقلال خوزستان نیز با ۱۲ امتیاز در جایگاه دوازدهم باقی ماند.
