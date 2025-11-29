تراکتور به دنبال بازگشت به جمع مدعیان/آلومینیوم در اندیشه پیروزی خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، امروز شنبه ۸ آذر دو دیدار مهم برگزار میشود. در یکی از حساسترین بازیهای این هفته، تراکتور در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز میزبان چادرملو خواهد بود و در دیگر مسابقه، آلومینیوم اراک در خانه به مصاف فجرسپاسی شیراز میرود.
تراکتور - چادرملو
دو تیم تراکتور و چادرملو تاکنون دو بار روبهروی یکدیگر قرار گرفتهاند که حاصل آن یک پیروزی برای تراکتور و یک تساوی بوده است. این بار اما شرایط جدول حساسیت مسابقه را چند برابر کرده است.
چادرملو با کسب ۱۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و با توجه به فاصله نزدیک با صدرنشین، برای رسیدن به صدر جدول تنها به کسب سه امتیاز فکر میکند. در سوی مقابل، تراکتور که دو بازی کمتر نسبت به رقبا انجام داده، در تلاش است با پیروزی خانگی فاصله خود با تیمهای بالای جدول را کاهش دهد.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در آستانه این دیدار از هواداران تیمش درخواست کرده با حضور گسترده در ورزشگاه، فضای ورزشگاه شهید سلیمانی را برای بازیکنان چادرملو «جهنم» کنند و نقش مؤثری در حمایت از تیم ایفا کنند.
تراکتور پس از برد ارزشمند مقابل نسف قارشی ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا، با روحیهای مناسب پا به این مسابقه میگذارد. قضاوت این دیدار بر عهده وحید زمانی است و مسابقه از ساعت ۱۶:۳۰ در تبریز برگزار خواهد شد.
آلومینیوم - فجرسپاسی
آلومینیوم اراک که در چهار هفته ابتدایی روند بسیار خوبی داشت و به چهار پیروزی متوالی رسیده بود، در چهار مسابقه اخیر خود از کسب برد بازمانده و به دنبال بازگشت به روزهای خوب است. شاگردان سیدمجتبی حسینی اکنون با ۱۳ امتیاز در رتبه دهم جدول قرار دارند.
در سوی دیگر، فجرسپاسی با کسب ۱۴ امتیاز جایگاه هشتم را در اختیار دارد و پیروزی در این بازی میتواند این تیم را چند پله در جدول بالا بکشد.
نگاهی به تقابلهای مستقیم دو تیم نشان میدهد که در ۱۰ رویارویی گذشته، آلومینیوم ۵ بار به برتری رسیده و فجرسپاسی ۲ پیروزی کسب کرده است. همچنین ۳ مسابقه نیز با نتیجه مساوی پایان یافته است.
این دیدار که میتواند تغییرات مهمی را در نیمه میانی جدول رقم بزند، از ساعت ۱۶:۳۰ به قضاوت احسان اکبری در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار میشود.
نتایج دیدارهای روز گذشته (جمعه ۷ آذر) مسابقات لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
* پیکان یک - ملوان صفر
* شمسآذر یک - پرسپولیس ۲
* ذوبآهن یک - خیبر یک
* استقلال خوزستان صفر - گلگهر یک
