پیکان سه امتیاز را در خانه حفظ کرد/ دست خالی ملوانان در سفر به تهران

تیم فوتبال پیکان موفق شد در رقابت‌های لیگ برتر مقابل ملوان به پیروزی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پیکان و ملوان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۷ آذر از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه پاس و با قضاوت میثم حیدری برگزار شد که در نهایت با برتری یک بر صفر پیکان خاتمه یافت.

شاگردان سعید دقیقی نیمه اول را بهتر آغاز کردند و با ارائه نمایشی منسجم‌تر نسبت به حریف، توانستند جریان بازی را در اختیار بگیرند. پیکان در دقیقه ۴۳ به گل رسید؛ جایی که علیرضا خدادادی با استفاده از پاس دقیق افشین صادقی و ضعف جاگیری مدافعان ملوان، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند و تیمش را با برتری یک بر صفر راهی رختکن کرد.

در دقایق پایانی نیمه نخست، ملوان تلاش کرد نتیجه را جبران کند اما ساختار دفاعی پیکان اجازه شکل‌گیری موقعیت جدی را به بازیکنان مازیار زارع نداد.

در نیمه دوم نیز هر دو تیم صاحب چند فرصت گلزنی شدند اما بی‌دقتی در ضربات آخر و واکنش‌های مناسب دو دروازه‌بان، مانع از تغییر نتیجه شد. در نهایت تلاش ملوان برای جبران گل خورده ثمری نداشت و پیکان با همان تک گل نیمه نخست، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کرد.

با کسب سه امتیاز این بازی، پیکان ۱۱ امتیازی و در رده چهاردهم جدول قرار گرفت و ملوان هم ۱۴ امتیازی باقی ماند.

