تساوی بدون گل در نیمه اول تراکتور و چادرملو با یک خبر تلخ برای اسکوچیچ

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و چادرملو اردکان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه سردار سلیمانی برگزار شد که با تساوی بدون گل در نیمه اول همراه بود.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی (۷- محمد نادری)، تیبور هالیلوویچ، خامروبکوف، مهدی ترابی، دروژدک دوماگوج رجی لوشکیا و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب چادرملو

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، علی طاهران، سگوندو پورتوکاررو، محمدحسین خسروی، رضا میرزایی، رضا محمودآبادی، هادی حبیبی‌نژاد، ماریو نیکولاس اوتازو و رنی سیمیسترا.

شروع تلخ تراکتور با یک مصدومیت

تراکتور که برای کسب سه امتیاز مهم این دیدار خانگی بازی را مالکانه و رو به جلو شروع کرد خیلی زود با شوک مصدومیت صادق محرمی مدافع راست خود روبرو شد محرمی در دقیقه ۷ روی خطای عجیب و بی دلیل سیمیسترا دچار آسیب دیدگی شد تا تعویض شده و محمد نادری جای او را بگیرد.

خبر تلخ برای اسکوچیچ که روی بازگشت محرمی حساب ویژه باز کرده بود اما حالا مجبور است احتمالا دوری دوباره این بازیکن را تحمل کند.

بازی فیزیکی دو تیم در نیمه اول چندان صحنه گلزنی خاصی را به همراه نداشت. شاید اشتباه مدافع چادرملو و در پی آن شوت بی دقت دروژدک در دقیقه ۱۲ تنها صحنه مهم بازی بود که گلی را برای میزبان به همراه نداشت تا نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.