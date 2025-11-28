  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

حماسه حجاب فاطمی در پایتخت؛تأکید خانواده‌ها بر صیانت از هویت اسلامی

حماسه حجاب فاطمی در پایتخت؛تأکید خانواده‌ها بر صیانت از هویت اسلامی

شرکت‌کنندگان در دسته عزاداری حجاب فاطمی با شعارهای خود بر اهمیت حفظ ارزش‌های دینی،تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ عفاف به‌عنوان برجسته‌ترین شاخصه‌های مکتب انسان‌ساز اسلام تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز هفتم آذر ماه ۱۴۰۴، تهران شاهد برگزاری پرشور «دسته عزاداری خانوادگی حجاب فاطمی» بود.

این گردهمایی عظیم که با مشارکت خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم از چهار راه ولیعصر (عج) آغاز شد، با تجمع اصلی در مقابل دانشگاه تهران به اوج خود رسید. شرکت‌کنندگان با شعارها و دست نوشته‌های خود بر اهمیت حفظ ارزش‌های دینی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به‌عنوان برجسته‌ترین شاخصه‌های مکتب انسان‌ساز اسلام تأکید کردند.

این مراسم که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی برگزار شد، در واقع نمودی روشن بود از ایستادگی فرهنگی ملت در برابر جریان‌های اباحه‌گر و پروژه‌های جنگ ترکیبی دشمن علیه بنیان خانواده.

در این دسته عزاداری نوجوانان دختر و بانوان محجبه به همراه خانواده‌های خود، با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از حجاب و عفاف، ضرورت صیانت فرهنگی جامعه در برابر هجمه‌های تمدن مادی و مبتذلِ غرب را فریاد زدند.

آرزو دختر محجبه ۱۱ ساله که به همراه خانواده‌اش در این اجتماع حضور داشت، با چادر عربی کوچکی که بر سر داشت، در گفتگو با مهر گفت: من آمدم چون دوست دارم مثل حضرت زهرا باشم. وقتی چادرم سرمه، حس می‌کنم یک قلعه امن دور خودم دارم. چادر من رو از بقیه چیزهایی که حواس آدم رو پرت می‌کنه، حفظ می‌کند.

یکی دیگر از همشهریانی که در این مراسم شرکت کرده بود مادری ۳۹ ساله به همراه فرزندش بود.

خانم محمدی، که در کنار دختر خردسالش ایستاده بود، حفظ حجاب را یک مسئولیت اجتماعی برای نسل آینده دانست و گفت ما اینجا هستیم تا نشان دهیم حجاب فقط یک نوع لباس و پوشش نیست؛ هویت ما و سپری برای خانواده‌های ماست. من به عنوان یک مادر، وظیفه دارم به دخترم بیاموزم که کرامت زن در گرو عفت و حیای اوست. حجاب تضمین‌کننده این عفت است و جلوی نگاه‌هایی را می‌گیرد که شخصیت زن را نادیده می‌گیرند. ما نمی‌گذاریم این انگاره گفتمانی که کلان‌گفتمان انقلاب اسلامی است، تضعیف شود. ما این ارزش‌ها را از مادرانمان به ارث بردیم و باید به فرزندان و نوه‌هایمان منتقل کنیم. حجاب عزت ماست.

در پایان این تجمع، حاضران ضمن قرائت بیانیه‌ای، بر پاسداشت «حجاب فاطمی» به عنوان نماد عزت، کرامت و هویت زن مسلمان تأکید نموده و اعلام داشتند که حجاب سپری در برابر تضعیف فرهنگی و ابزاری برای صیانت از بنیان خانواده است. این حرکت جمعی مؤمنانه، نمودی روشن از استقرار و تثبیت انگاره گفتمانی عفاف و حجاب در جامعه اسلامی قلمداد می‌شود.

کد خبر 6671116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد رضا IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      142 242
      پاسخ
      حجاب از اصول مهم،کشور اسلامی است،وهرکه در اجرای ان مسامحه ویا کارشکنی نماید،در مقابل ملت ودین مبین اسلام،خاطی وگنه،کار است.
    • UA ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      169 69
      پاسخ
      کدوم حماسه
      • ناشناس IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        63 29
        حماسه رو میشه در خبر‌ هم دید
    • ف ق IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      140 252
      پاسخ
      بسیارعالی....کشور ما یک کشور اسلامی ومذهبی است وحفظ حجاب ضروری وواجب است به حول وقوه ی الهی همیشه هم خواهد بود و باجان ودل از کشورمان وعقایدمان دفاع خواهیم کرد حجاب حفظ ارزش و شخصیت زنان ودختران است حجاب امنیت و حافظ زنان ودختران است آبروی زنان ودختران است زنان درحجاب مانندمروارید در صدف هستند
    • US ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      124 225
      پاسخ
      خدا خیرتون بده این فساد رو از مملکت جمع کنید
    • آگاه IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      168 181
      پاسخ
      درود بر این خانواده های عزیز و مسلمان با هویت
    • ناشناس IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      120 151
      پاسخ
      جامعه و مسئولین و قوانین باید به حجاب اهمیت دهند قبلا خانم های مسئول در ادارات و مدارس و دانشگاه حجاب کامل داشتند چطور شد حجاب از این ادارات و مدارس و...پر کشید برای حجاب و زن محجبه ارزش قائل شویم حجاب خود به خود ارزش پیدا می کند
    • مریم IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      64 61
      پاسخ
      بعد از اتفاقات این مدت معلوم شد اینکه قبلا میگفتن چندتار مو که مهم نیست و حجاب خیلی اهمیت نداره کاملا دروغ و فریب بود و اتفاقا خیلی مهم و حیاتی هست چون بعد از اینکه برخی حجاب رو کنار گذاشتن قبح خیلی چیزا ریخته شد و خیلی گناها علنی انجام شد
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      71 32
      پاسخ
      رابطه زن و مرد دوطرفه هست.هم حجاب لازمه هم حفظ نگاه. و واقعا اگه مردم ما بدونن از بی حجابی چه کسانی سود میبرن و چه برنامه ریزی هایی داره میشه حتما خودشون رعایت خواهند کرد
    • امامی IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      58 49
      پاسخ
      خدا قوت ماشالله به این قدرت وهمت زنان ومردان ایرانی
    • IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      32 47
      پاسخ
      بسیار عالی خانه ومدرسه شروع آموزش حجاب وعفاف هست
    • فریبا IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      43 43
      پاسخ
      حجاب باعث تحکیم خانواده و حفظ ارزش زن در جامعه هست
    • امیر IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      91 86
      پاسخ
      درود. بر زنان و دختران با ۰حجاب
    • حسین IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      42 33
      پاسخ
      ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است . ما به خودی خود نمی توانیم دین خودمان را عوض کنیم چون در دین ما باید حجاب زن و مرد تا حدی که قرآن کریم فرمودند رعایت بشه والا باید منتظر عذاب وحشتناک خداوند باشیم که خدا هر چقدر مهربان هست به همان اندازه هم غضب دارد
    • شهرام IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      29 26
      پاسخ
      تو این هوای آلوده فقط خودشون رو اذیت کردن، چون اوضاع با این تجمعات درست شدنی نیست متاسفانه وخامت این موضوع به روشنی قابل مشاهده است کشورهای وخیابون ها دقیقا کشورهای حوزه ی خلیج فارس شده
      • محمودی IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        8 2
        قانون ابلاغ بشه درست میشه
    • مسعود مشیری IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      26 19
      پاسخ
      بنده هم حجاب را دوست دارم، ولی بنظرم با توجه به وضعیت فعلی جامعه، خواهران و برادران دلسوز و متعهد به حجاب، باید خیلی محتاط و خداپسندانه رفتار کنند.
    • پری IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      34 54
      پاسخ
      بنظر این آدما واقعا میشه حجاب رو به یکی تحمیل کرد؟ جواب خواهد داد؟
      • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        2 1
        بله باید همونطور که یک‌مجرم راجریمه می‌کنند با این قانون شکنان برخورد بشه با محرومیت ها از تحصیل و خدمات اجتماعی
    • محمد داودآبادی IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      35 47
      پاسخ
      سلام علیکم خداقوت درود بشرفشون که آمدند و شرمنده که نتونستیم بیاییم
    • م IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      44 33
      پاسخ
      امیدوارم خانم هایی که گول زن زندگی آزادی رو خوردن بیدار بشن خود فروشی نکنن ، چرا باید مرد متشخص باید لباس پوشیده داشته باشه ولی زن هر چی لخت تر باشه با ارزش تره
    • ناشناس IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      38 30
      پاسخ
      حجاب میراث ایران باستان هستش کاش با کشف حجاب مقابله بشه
    • رضا IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      43 21
      پاسخ
      حجاب محترم است،،ولی اجبار به حجاب موجب آسیب به حجاب میشود ،لذا بارعایت اخلاق پوشش ،حجاب اختیاری منطقیست،
      • محمودی IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        2 0
        اسمش اجبار نیست. اسمش قانونه رعایت حداقل پوشش هست. اگه قانونی منطقی و عقلانی باشه کسی ازش زده نمیشه مگر انسان های مغرض. خیلی از خانوم های کم پوشش بخاطر عدم نظارت، اینطور بیرون میان و خودشون هم میگن کسی چیزی نمیگه اینطور میایم بیرون. آزموده رو آزمودن خطاست. تجربه غربی ها در رها کردن پوشش خانوم ها نشون میده که چه بر سر خانواده ها اومده. اتفاقا این کم پوششی باعث شده که در غرب مردها از زن ها سیر و زده بشن و دیگه تمایلی بهشون نداشته باشن. در نتیجه برای ازدواج به سمت هم جنس یا حیوانات رو بیارن.
    • زهره IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      53 66
      پاسخ
      حجاب جزء قانون کشور ماست وقانون هر کشوری هم باید رعایت شود پس در ایران نیز باید به قانون احترام گذاشت و حجاب رعایت شود و همین طور احترام به حفظ خون شهدا و به خانواده های آنهاست که برای حفظ این کشور جان دادن
    • بحرانی IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      34 45
      پاسخ
      احسنت به این افرادی که امروز آمدن داخل خیابان جلوی بی‌حجابی باید گرفته شود وگرنه آنهایی که کم حجاب هستند هم بی حجاب میشن و دشمن به هدف خود میرسه
    • متولد35 IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      52 27
      پاسخ
      پاینده باد قرآن کریم که در آن احکام شریعت اجباری نیست.
      • یک خانم IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        9 5
        قرآن گفته روسری ها خود رو جوری ببندید که برجستگی بدن دیده نشه به نظر شما الان در جامعه همچین چیزی می‌بینید
      • جلال آسایش IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        3 12
        شما کجای قرآن خوندی که احکامش واجب نیست؟؟
    • حسن IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      52 78
      پاسخ
      با سلام به همه .باید بی حجابی باید جمع بشه .حتی اگر لازم شده مثل صدر اسلام رفتار کنید بکنید .چه اشکال دارد به هر حال قوه قهریه باید به کار بیاد یه روزی با خواهش تمنا که نمیشه .
    • فاطمه IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      23 61
      پاسخ
      سلام .کاش بقیه شهرها هم یاد بگیرند ویک حرکت عظیم وباهم در کشور رخ بدهد تا مسئولین بفهمند اکثریت جامعه را متدینین ومعتقدین به دین اسلام تشکیل می دهندواین چنین قانون حجاب وعفاف را ابلاغ واجرا کنند . .
    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      34 51
      پاسخ
      حجاب زیباترین پوشش زن است ؛پروردگار عالم در قرآن کریم و‌مجیدش حجاب و حیا را امر فرموده است هر که در برابر فرمان خدا عصیان کند دشمن خداست و لعنت و عذاب بر دشمن خداست
    • IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      46 48
      پاسخ
      درود خدا بر شیر زنان انقلابی احسنتم
    • حرف مردم IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      14 33
      پاسخ
      خوبه میدانی و نوشتی حجاب عربی !!!اینجا ایرانه با البسه و پوششهای با حیا و عفت مخصوص خودش
    • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      23 54
      پاسخ
      من تو این راهپیمایی حجاب فاطمی شرکت کردم و به خودم بخاطر چادرم میبالم،،و دلم پر درد میشه وقتی میبینم چی داره به سر دخترا زنهای شیعه میارن😩
    • خط ولایت IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      29 37
      پاسخ
      درود خدا بر این حماسه سازان عفاف و حجاب باد
    • ناشناس IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 5
      پاسخ
      بله دقیقا.
    • علی IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 6
      پاسخ
      بااین مکتب انسان سازبه مقام انسانیت رسیدیم واقعا...
    • Sk IR ۰۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      6 6
      پاسخ
      به نظرم در شرایط موجود که حتی هوای پاک ندارن تجمع واس حجاب معنی نداره همین که حجاب قانون شد تصویب شد تمام تو جامعه تو کار باید قانون رعایت شود همین کافیه کسی که رعایت نکند جریمه میشود مثل رانندگان که قانون رعایت نکند جریمه میشود طرف مسئول در جامعه بازیگر یا شاغل موظف قانون کشور رعایت کند اگه نمیخاد رعایت کند در جامعه حضور نیابد از کار استعفا دهد یا مهاجرت کند به جایی که دلش میخواهد در حال بهتر به مسائل مهمتر جامعه و رفع ان فکر کرد الان موقع این متحد بود مشکلات حل کرد که دشمن با تفرقه نفوذ نکند.
    • حجت اله IR ۰۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      8 16
      پاسخ
      درود به شرفتان
    • ستاره یهیل IR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      8 1
      پاسخ
      سلام.... اره خدا حجاب ‌واجباری نکرده بهشت و جهنم هم اجباری نکرده، انتخاب داده دست خودمان اما کل نصیحت و موعضه کرده یعنی کتابش قرآن و اهل بیت برای ما بندگانش فرستاده که بیدار باشیم راه را. از. چاه. تشخیص بدهیم .آیا راه را انتخاب میکنیم. یا. چاه را کدومش. پس تو این دو روز دنیا انشالله که پاک و پاکیزه. از نظر اخلاق ،رفتار، واعمالمان عین رانندگی باید مواظب ومراقب باشیم، یک حدیث از بابایمان. حضرت علی (ع)ایشان گفتند هرکه مارا دوست دارد مانند ما عمل میکندالتماس دعا حضرت زهرا دعا گو همه ما باشد
    • ستاره سهیل IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      3 2
      پاسخ
      ولی خدا امر به معروف و نهی از منکر گفته انجام بدهیم یادمون نره ویادمون نره میخواهیم کسی رو تذکر یا راهنمایی کنیم جلو کسی نباشه اینم مهمه!!
    • ناشناس IR ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      5 7
      پاسخ
      سلام بردرود برشهیدان گلکون کفن ایران.به حرمت خون شهیدان هم بانوان وهم اقایان برای اینکه بنیان خانواده درجامعه حفظ بشه وتا دیر نشده ودشمن از این راه ضربه مهلک وارد نکرده بخود بیاییم.وهمین وبس.
    • حدیثه IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      10 3
      پاسخ
      مردان و زنان با ایمان یار یکدیگرند، همواره به کارهای شایسته فرمان می‌دهند و از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارند، و نماز را برپا می‌کنند و زکات می‌دهند ، و از خدا و پیامبرش اطاعت می‌نمایند، یقینا خدا آنها را مورد رحمت قرار می‌دهد، زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است. آیه ۷۱ سوره توبه
    • مهدی IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      27 5
      پاسخ
      ایکاش اینها تجمعی برای گرانی داشتند.
    • محمدرضا IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      8 30
      پاسخ
      با عرض سلام و احترام به دختران و زنان محجبه و خدا ترس و الگوهای از حضرت فاطمه الزهرا(س) عرض میکنم واقعا و حقیقت درود و بهشت حقیقت حق مسلم شما باشد کشور ما ایران هست کاملا صحیح یک عده از روی ندانستن و بی خردی می‌آیند و میگن اینا مال عرب ها هست حالا یه چیزی من میگم کتابی چون قرآن کریم آمریکا و اسرائیل سعی کردن برای گسترش انسان های نادان یک جمله فراتر و مثل قرآن کریم بسازند آیا تونستن و اگر قرآن کریم را کسی بلد باشد و تفسیر کند متوجه می‌شود چه گوهری را داریم و ادامه در بعدی
    • زهرا IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      5 12
      پاسخ
      حجاب متانت وعفت است ودر دین ما آمده مستحکم کننده روابط است
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      8 8
      پاسخ
      احسنت عالی
    • رضا IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      15 4
      پاسخ
      با زور هیچ چیز درست نمی شود ....اینهمه قوانین سفت وسخت هست آیا جلوی اختلاس. وبی عدالتی گرفته شده ...آیا جلوی تورم افسار گسیخته گرفته شده ....گفته میشود از دری که فقر بیاد از در دیگر ایمان می رود...حضرت علی ع....وقتی پدری جلوی زن وبچه شرمنده هست شبانه روز هم کار می کند ...کاش. در این تجمعات که عالی هست از مشکلات معیشتی و اقتصادی از مشکلات ازدواج جوانان هم صحبتی شود ...چون عموم مردم فکر می کنند اینها مشکلات اقتصادی ومعیشتی ندارند ....
    • م.ن IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      12 6
      پاسخ
      اگر برهنگی وآزادی تمدن بود حیوانات از بی حجاب ها متمدن تر بودن چون نه حجاب دارن وآزاد هم هستن. حجاب عشق عشق هرکسی لیاقتش نداره. من عاشق حجابم
    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      8 13
      پاسخ
      عفت و حجاب حافظ کرامت انسانی است
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      9 8
      پاسخ
      احسنت برشما ملت عفیف و غیور الهم عجل لولیک الفرج
    • عابدینی IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      6 3
      پاسخ
      سلام تو رو بحق صاحب الزمان وخانم فاطمه زهرا قانون حجاب رو دولت اجرا کند واقعا بعضی خانمها یه پوششی دارن که ما شرم می کنیم
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 3
      پاسخ
      خدا خیرتان دهد عاقبت به خیر شوید به خدا دیگه به عنوان یه شهروند خجالت میکشم برم تو خیابون اینقدر حجابا بده و زننده
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      9 3
      پاسخ
      سلام ودرود به همه حجاب دوستان ، زمان ما ها در مدارس خیلی به حجاب تاکید داشتن و مدیران و معلمان یکی از الگوهای ما بودند ولی متأسفانه حالا اینطور نیست
    • مسلم CY ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      7 2
      پاسخ
      اگربی قصدقرض قضاوت کنی حجاب حکم عقل نیاز جامعه هستش واین روغرب تجربه کرده واین نسخه باطل شده طبق آمار 270هزارخانم درسال درامریکاه گم میشن کمترازبیست درصدپیدامیشن امارصدهابرابری تجاوزخشونت خانگی افسردگی تنهایی بی ارزشی نابودی عشق خانواده بیش از هشتاد درصد خانمها واین نسخه باطل شده روباسرعت تخریب بیشترمیخوان سرزنان ایران بیارن که بازنده اول اخران خودزنان هستند حدعقل برابیسترازهشتاددرصدخانمهااین راه حتماهستش درغرب هم همینطوربوده مگرقشرخاصی سلبریتی پولدارها سیاسیون کمتراذیت بشن
    • گودرز IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      15 4
      پاسخ
      کی میشه به این درک برسیم که انسانیت را اهم واجبات بدانیم
    • اردشیر عابدیان ریزی IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      زن ایرانی با هر دین و مذهبی که باشه حجاب داره اصالت داره ارزش و مقام داره خداوند لعنت کند کسانی که ترویج بی بندوباری و فساد را میکنند
    • اردشیر عابدیان ریزی IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 3
      پاسخ
      ولی خدایی من که هر چی فکر میکنم میبینم هر چه زیبایی هست در زنان باحجاب هست واقعا شکوه و عظمت و وقاری که در یک زن با حجاب می‌بینیم در زنان بی حجاب دیده نمیشه با کمال احترامی که به تمام زنان مملکتم دارم حجاب را به همه زنان توصیه میکنم
    • الهام IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      حجاب فقط یک پوشش نیست یک سد بزرگ در برابر فساد اخلاقی و اجتماعی و عامل انسجام خانواده هاست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها