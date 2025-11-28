به گزارش خبرنگار مهر، امروز هفتم آذر ماه ۱۴۰۴، تهران شاهد برگزاری پرشور «دسته عزاداری خانوادگی حجاب فاطمی» بود.

این گردهمایی عظیم که با مشارکت خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم از چهار راه ولیعصر (عج) آغاز شد، با تجمع اصلی در مقابل دانشگاه تهران به اوج خود رسید. شرکت‌کنندگان با شعارها و دست نوشته‌های خود بر اهمیت حفظ ارزش‌های دینی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به‌عنوان برجسته‌ترین شاخصه‌های مکتب انسان‌ساز اسلام تأکید کردند.

این مراسم که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی برگزار شد، در واقع نمودی روشن بود از ایستادگی فرهنگی ملت در برابر جریان‌های اباحه‌گر و پروژه‌های جنگ ترکیبی دشمن علیه بنیان خانواده.

در این دسته عزاداری نوجوانان دختر و بانوان محجبه به همراه خانواده‌های خود، با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از حجاب و عفاف، ضرورت صیانت فرهنگی جامعه در برابر هجمه‌های تمدن مادی و مبتذلِ غرب را فریاد زدند.

آرزو دختر محجبه ۱۱ ساله که به همراه خانواده‌اش در این اجتماع حضور داشت، با چادر عربی کوچکی که بر سر داشت، در گفتگو با مهر گفت: من آمدم چون دوست دارم مثل حضرت زهرا باشم. وقتی چادرم سرمه، حس می‌کنم یک قلعه امن دور خودم دارم. چادر من رو از بقیه چیزهایی که حواس آدم رو پرت می‌کنه، حفظ می‌کند.

یکی دیگر از همشهریانی که در این مراسم شرکت کرده بود مادری ۳۹ ساله به همراه فرزندش بود.

خانم محمدی، که در کنار دختر خردسالش ایستاده بود، حفظ حجاب را یک مسئولیت اجتماعی برای نسل آینده دانست و گفت ما اینجا هستیم تا نشان دهیم حجاب فقط یک نوع لباس و پوشش نیست؛ هویت ما و سپری برای خانواده‌های ماست. من به عنوان یک مادر، وظیفه دارم به دخترم بیاموزم که کرامت زن در گرو عفت و حیای اوست. حجاب تضمین‌کننده این عفت است و جلوی نگاه‌هایی را می‌گیرد که شخصیت زن را نادیده می‌گیرند. ما نمی‌گذاریم این انگاره گفتمانی که کلان‌گفتمان انقلاب اسلامی است، تضعیف شود. ما این ارزش‌ها را از مادرانمان به ارث بردیم و باید به فرزندان و نوه‌هایمان منتقل کنیم. حجاب عزت ماست.

در پایان این تجمع، حاضران ضمن قرائت بیانیه‌ای، بر پاسداشت «حجاب فاطمی» به عنوان نماد عزت، کرامت و هویت زن مسلمان تأکید نموده و اعلام داشتند که حجاب سپری در برابر تضعیف فرهنگی و ابزاری برای صیانت از بنیان خانواده است. این حرکت جمعی مؤمنانه، نمودی روشن از استقرار و تثبیت انگاره گفتمانی عفاف و حجاب در جامعه اسلامی قلمداد می‌شود.