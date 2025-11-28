  1. بین الملل
۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

ترامپ فرمان‌های اجرایی «بایدن» را لغو کرد

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که اکثر فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور سابق این کشور را لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در حسابش در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: همه اسنادی که جو بایدن خواب‌آلود با «امضای خودکار autoprn» امضا کرده و تقریباً ۹۲ درصد از اسناد را شامل می‌شود، باطل و بی‌اعتبار است و دیگر اعتباری ندارد.

وی افزود: استفاده از امضای خودکار در صورت عدم تأیید صریح رئیس جمهور ایالات متحده مجاز نیست.

ترامپ با انتقاد از نزدیکان و مشاوران جو بایدن مدعی شد: دیوانه‌های چپگرای افراطی که اطراف بایدن دور میز زیبای دفتر بیضی شکل حلقه زده بودند، ریاست جمهوری را از او گرفتند. (و با استفاده از امضای خودکار رئیس‌جمهور و بدون اطلاع او اسناد را امضا می‌کردند.)

وی نوشت: من بدین وسیله تمام فرمان‌های اجرایی و هر چیز دیگری را که مستقیماً بایدن شیاد امضا نکرده؛ لغو می‌کنم، چرا که افرادی که امضای خودکار را مدیریت می‌کردند، این کار را به طور غیرقانونی انجام دادند.

ترامپ افزود: بایدن در فرآیند امضای خودکار نقشی نداشت و اگر بگوید که داشته، به اتهام شهادت دروغ محاکمه خواهد شد.

    • IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      واقعا مسخره هست آدم واقعا برای مردم آمریکا دلش میسوزد گیرچه احمق‌های افتاده اند دنیا راهم گرفتار کرده اند

