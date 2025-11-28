به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در حسابش در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: همه اسنادی که جو بایدن خوابآلود با «امضای خودکار autoprn» امضا کرده و تقریباً ۹۲ درصد از اسناد را شامل میشود، باطل و بیاعتبار است و دیگر اعتباری ندارد.
وی افزود: استفاده از امضای خودکار در صورت عدم تأیید صریح رئیس جمهور ایالات متحده مجاز نیست.
ترامپ با انتقاد از نزدیکان و مشاوران جو بایدن مدعی شد: دیوانههای چپگرای افراطی که اطراف بایدن دور میز زیبای دفتر بیضی شکل حلقه زده بودند، ریاست جمهوری را از او گرفتند. (و با استفاده از امضای خودکار رئیسجمهور و بدون اطلاع او اسناد را امضا میکردند.)
وی نوشت: من بدین وسیله تمام فرمانهای اجرایی و هر چیز دیگری را که مستقیماً بایدن شیاد امضا نکرده؛ لغو میکنم، چرا که افرادی که امضای خودکار را مدیریت میکردند، این کار را به طور غیرقانونی انجام دادند.
ترامپ افزود: بایدن در فرآیند امضای خودکار نقشی نداشت و اگر بگوید که داشته، به اتهام شهادت دروغ محاکمه خواهد شد.
