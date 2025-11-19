به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه چهارشنبه در بازدید از امور منابع آب شهرستان‌های گرمسار و آرادان، با اشاره به مشکلات حوزه آب این شهرستان‌ها بر لزوم صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی برای نسل‌های آینده و همچنین بر لزوم برخورد جدی با متخلفان در حوزه چاه‌های غیر مجاز تأکید کرد و افزود: برداشت آب از چاه‌ها به صورت غیر مجاز به آبخوان‌ها آسیب جدی وارد می‌کند.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس همچنین گفت: باید برداشت‌های آب‌های سطحی نیز رصد و پایش شده و با متخلفان برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های سطحی نیز برخورد شود.

عربی با بیان اینکه سفره‌های آب زیرزمینی متعلق به آیندگان نیز هست؛ افزود: آبخوان‌ها باید برای آیندگان نیز حفظ شود چرا که این نعمت خدادادی تنها متعلق به ما نیست و باید برای آیندگان نیز باقی بماند.

وی همچنین با اشاره کاهش نزولات آسمانی و وقوع خشکسالی‌های پی‌درپی و تداوم آن گفت: بحران خشکسالی کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است و بر منابع درآمدی این قشر اثر فراوانی داشته است.

به گزارش مهر، نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در پایان نشست از ادوات و منصوبات توقیفی غیر مجاز (پمپ‌ها، لوله و…) بازدید و با کارشناسان امور منابع آب گفت‌وگو کرد.