عربی: اورژانس گرمسار و آرادان با تخصیص اعتبارات جدید تقویت می‌شود

گرمسار- نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای تقویت ناوگان اورژانس این دو شهرستان خبر داد.

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تجهیز و تعمیر اساسی امکانات مورد نیاز اورژانس در گرمسار و آرادان یکی از مهمترین مطالبات مردم است، تاکید کرد: این دو شهرستان به واسطه استقرار صنایع پرشمار و همچنین قرارگیری در کریدور اصلی شرق کشورمان نیاز به تقویت کادر و تجهیزات بهداشت و درمان دارد.

وی از تخصیص اعتبارات برای این منظور خبر داد و افزود: ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و بهبود ناوگان خدمات رسانی اورژانس ۱۱۵ دو شهرستان دریافت و به مجموعه اورژانس اختصاص یافته است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اعتبار اخذ شده تعمیر اساسی سه دستگاه آمبولانس صورت گرفت و این خودروها به چرخه خدمات رسانی اضافه شدند.

عربی در ادامه گفت: این اقدامات در کنار دریافت دو دستگاه آمبولانس صفر کیلومتر مجهز، خون تازه ای در رگ‌های اورژانس پیش بیمارستانی منطقه است که علاوه بر بهبود خدمات و کیفیت سرویس دهی، در کاهش زمان حضور در محل حادثه نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت.

