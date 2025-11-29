  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۲۷

افزایش قربانیان حمله اسرائیل به حومه دمشق

رسانه های سوریه از افزایش قربانیان حمله نظامیان صهیونیست به یک منطقه در حومه دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های سوریه گزارش دادند که تعداد قربانیان حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به منطقه بیت جن واقع در حومه دمشق به ۲۰ تن افزایش یافته است.

حمله نظامیان صهیونیست به این منطقه در جنوب سوریه که باعث کشته شدن تعدادی از غیرنظامیان سوری از جمله زنان و کودکان شد موجی از محکومیت‌های منطقه‌ای و بین المللی را برانگیخت.

کشورهای مختلف با صدور بیانیه‌هایی اعلام کردند که تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه و حمله به غیر نظامیان محکوم است.

مردم سوریه نیز روز گذشته با برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی علیه این رژیم شعار سر دادند.

