درخواست عربستان از شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تجاوز آشکار نظامیان صهیونیست علیه منطقه بیت جن واقع در حومه دمشق محکوم است.

در این بیانیه آمده است: ریاض مخالفت قاطع خود را با تمام تجاوزات اسرائیل علیه سوریه و تلاش برای از بین بردن امنیت و ثبات این کشور اعلام می‌کند.

در بیانیه مذکور تاکید شده است: عربستان سعودی بار دیگر از جامعه بین الملل و کشورهای عضو شورای امنیت می‌خواهد در برابر تجاوزات پی در پی اسرائیل علیه حاکمیت سوریه و ساکنان روستاها و مناطق مرزی این کشور وارد عمل شوند. باید تمام قطعنامه‌ها و قوانین بین المللی در خصوص محافظت از حاکمیت و امنیت سوریه اجرا شود.

لازم به ذکر است که تجاوز رژیم صهیونیستی به بیت جن در جنوب سوریه دست کم ۲۰ قربانی برجای گذاشته است.