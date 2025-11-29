فرودگاه فیلادلفیا به خاطر خطر بمب گذاری موقتا تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که پروازهای عازم فرودگاه بین‌المللی فیلادلفیا به دلیل تهدید به وجود بمب متوقف شده است.

جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده است.