فرودگاه فیلادلفیا به خاطر خطر بمب گذاری موقتا تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که پروازهای عازم فرودگاه بینالمللی فیلادلفیا به دلیل تهدید به وجود بمب متوقف شده است.
جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده است.
منابع خبری از تعطیلی فرودگاه فیلادلفیا به خاطر خطر بمب گذاری خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که پروازهای عازم فرودگاه بینالمللی فیلادلفیا به دلیل تهدید به وجود بمب متوقف شده است.
جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده است.
نظر شما