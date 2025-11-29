  1. بین الملل
۸ آذر ۱۴۰۴، ۵:۲۰

فرودگاه فیلادلفیا به خاطر خطر بمب گذاری موقتا تعطیل شد

منابع خبری از تعطیلی فرودگاه فیلادلفیا به خاطر خطر بمب گذاری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که پروازهای عازم فرودگاه بین‌المللی فیلادلفیا به دلیل تهدید به وجود بمب متوقف شده است.

جزئیات بیشتری از این خبر تاکنون منتشر نشده است.

    • IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      خشونت‌هایی ترامپ امریکارا به آشوب میکشد

