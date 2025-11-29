  1. بین الملل
آمریکا درخواست های پناهندگی را متوقف کرد

به دنبال تیراندازی در اطراف کاخ سفید که دو نفر از اعضای گارد ملی آمریکا هدف قرار گرفتند، این کشور درخواست های پناهندگی را نیز متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مدیر اداره مهاجرت و تابعیت ایالات متحده اعلام کرد که تمامی احکام مربوط به درخواست‌های پناهندگی متوقف شده است.

وی گفت: این اقدام با هدف اطمینان از انجام «بررسی و بازرسی دقیق» درباره هر فرد خارجی صورت گرفته است.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این وزارتخانه صدور ویزا برای تمامی مسافرانی را که دارای گذرنامه افغانستانی هستند، متوقف کرده است.

این اقدام به دنبال آن صورت می‌گیرد که آمریکا اعلام کرده که مظنون اصلی تیراندازی در اطراف کاخ سفید که در بازداشت پلیس آمریکاست، یک مرد ۲۹ ساله و تبعه افغانستانی است.

شبکه سی بی اس نیوز آمریکا، نام کامل مظنون تیراندازی در اطراف کاخ سفید را فاش و اعلام کرد که وی رحمان الله لاکانوال؛ تبعه افغانستان و ۲۹ ساله است که سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده است.

    • US ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 1
      پاسخ
      اخراج افاغنه شده مطالبه جهانی
    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      افغانستان باز دست داعش وامریکا خواهد افتاد ایران باید فاطمیون را تقویت بکند تا بتوانند از کشور خود دفاع بکنند آمریکا ازعراق ناامید شده دنبال شرارت ازخاک افغانستان پاکستان خواهد بود

