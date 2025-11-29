  1. بین الملل
مردم سوریه نظامیان اسرائیلی را نقره‌داغ کردند

گزارش‌های رسانه‌ای از مخالفت مردم سوریه با دریافت کمک‌های عوام فریبانه از سوی نظامیان صهیونیست حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نظامیان صهیونیست که روز گذشته با حمله به منطقه بیت جن در حومه دمشق دست کم ۲۰ تن از شهروندان سوریه را قربانی کردند امروز با نفوذ به جنوب این کشور تلاش کردند طی اقدامی عوام فریبانه وجهه خود را بهبود بخشند.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نظامیان صهیونیست با نفوذ به روستای العشه واقع در حومه قنیطره قصد داشتند بسته‌های کمکی به ساکنان این منطقه بدهند اما با مخالفت شهروندان سوری مواجه شدند و منطقه را ترک کردند.

این در حالی است که روز گذشته نیز بعد از حمله نظامیان صهیونیست به بیت جن، مردم سوریه با برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی علیه این رژیم شعار سر دادند.

