یدالله رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ساخت سد ماندگان و خرسان ۳ در دامنه کوه دنا و تأثیرگذاری بر این زیست کره جهانی، گفت: از همان ابتدای حضورم در کهگیلویه و بویراحمد پیگیر وضعیت این موضوع که ساخت این سدها تبعات زیست محیطی برای پارک ملی و زیست کره دنا دارد بودم.
وی با اشاره به اینکه در یکی دو هفته گذشته چندین نشست در سطح ملی در رابطه با آثار مخرب ساخت سدهای خرسان ۳ و ماندگان برگزار شده و مکاتبات مختلفی نیز انجام دادهایم، اظهار کرد: علاوه بر این، با پنج الی شش نفر از اعضای هیئت دولت گفتوگو داشتیم و دغدغهها و نگرانیهای مردم را در رابطه با موضوع این دو سد چه بهصورت تلفنی و چه در قالب گزارشهای مکتوب منتقل کردیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این موضوع هفته گذشته در جلسه هیئت دولت مطرح شد و خوشبختانه رئیسجمهور دستور ویژهای برای بررسی آن صادر کرد، ادامه داد: بر اساس این دستور، یکی از معاونان رئیسجمهور مأمور شده است جلساتی با سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و استانداران استانهایی که از این موضوع تأثیر میپذیرند، برگزار کند.
وی افزود: در این جلسات، نظرات و صدای مردم نیز شنیده خواهد شد و ابهامات موجود مورد بررسی قرار میگیرد، علاوه بر این مسئولان دولت قول دادهاند تصمیم نهایی بر اساس بررسیهای کاملاً کارشناسی اتخاذ شود.
رحمانی گفت: انتظار میرود خروجی این جلسات منجر به تصمیمی شود که هم رضایت مردم را تأمین کند و هم ملاحظات محیطزیستی در آن در اولویت قرار گیرد.
