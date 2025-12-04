پزشکیان: هیچ سدی بدون پیوست زیست محیطی ساخته نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوال مجری در در رابطه با موضوع سد سازی در دامنه کوه دنا، اظهار کرد هیچ سدی بدون پیوست زیست محیطی ساخته نمی‌شود و دانشگاه‌ها در حال تکمیل تحقیقات هستند.

وی که به موضوع سدهای ماندگان و خرسان ۳ در دامنه کوه دنا اشاره داشت، افزود: این موضوع در حال جریان است و پیگیری می‌شود.

در یک سال اخیر ساخت سدهای ماندگان و خرسان در دامنه کوه دنا موضوع و دغدغه فعالان زیست محیطی و مردم استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری است.