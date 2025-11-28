نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با معتمدان

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی پیش از ظهر جمعه در نشست صمیمی با بزرگان، معتمدین و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون، بر اهمیت تعامل و استفاده از خرد جمعی برای حل مسائل استان تأکید کرد و گفت: حل مسائل استان بدون تعامل با مردم و نخبگان ممکن نیست.

وی با تقدیر از نقش سازنده معتمدین در ایجاد وحدت و همدلی، تصریح کرد: این جلسات صمیمانه، فرصتی ارزشمند برای تبادل افکار و تعامل سازنده است، آنچه برای استان مهم بوده، این است که همه بدانیم چگونه دیدگاه‌ها و تفکراتمان را در یک مسیر و همسو قرار دهیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید به اینکه، بدون همراهی مردم، دانشگاهیان، اساتید، روحانیون و نمایندگان مجلس، راه برون‌رفت از وضعیت موجود وجود ندارد، افزود: مهمترین هدف، خدمت به مردم و پرداختن به معیشت و دغدغه‌های آنان است.

وی بیان کرد: از همان هفته اول حضورم در استان برنامه‌های تمامی مدیران را به صورت فشرده دریافت کردم تا مشکلات را ریشه‌یابی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم که در شرایط کنونی، اولویت ما توجه به برنامه‌ریزی، نظارت دقیق و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دولتی و افکار عمومی است.

هدف از تشکیل این جلسه خدمات رسانی بهتر به مردم با همکاری معتمدین است

رحمانی تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسه، خدمت‌رسانی بهتر با بهره‌مندی از نظرات شما معتمدین است و قطعاً این روند را مستمر خواهیم کرد، چرا که حل مسائل استان را وظیفه اصلی خود می‌دانم.

وی با اشاره به فرهنگ مشترک و روحیه ایثارگری مردم شریف استان، ابراز کرد: در دوران دفاع مقدس، اقتدار و همبستگی مردم این خطه زبانزد بود، اگر امروز نیز روی موضوعی خاص اختلاف نظر داشته باشیم، تضعیف یکدیگر نیست، بلکه هدف بهبود کار است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه، فرزند این دیار و سرباز کوچک نظام هستم و به فرهنگ، رسوم و خواست‌های مردم کاملاً احترام می‌گذارم و از درون همین مجموعه، همراه و همگام با مردم هستم و برای پیگیری مطالبات آنها دریغ نخواهم کرد.

وی به پیگیری مطالبات مردم در خصوص سدهای ماندگان و خرسان اشاره و بیان کرد: توجه به محیط زیست همواره مدنظر است و از روزی که به عنوان خدمتگزار مردم منصوب شدم اعلام کردم، احداث این سدها آثار مخربی بر رشته کوه دنا و زیست کره دنا دارد و در جلسات، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف حتی در تجمعات طرفداران محیط زیست بیان کردیم که در کنار مردم هستیم و خواست اصلی مردم را منعکس کرده‌ایم.

معاون اول رئیس جمهور مسئول بررسی مشکلات سدهای ماندگان و خرسان

رحمانی گفت: چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت مجدداً موضوع سدهای ماندگان و خرسان مطرح شد و رئیس جمهور معاون اول را مأمور رسیدگی به دغدغه مردم و بررسی موضوع از طریق کار کارشناسی کردند و ما پیگیری مکاتبات با آقای عارف و برگزاری جلسات کارشناسی هستیم و نتیجه به طور عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد تا از نگرانی‌های مردم کاسته شود.

وی با بیان اینکه، مسائل شهرستان بویراحمد به طور ویژه در اولویت قرار دارد، گفت: یکی از کارگروه‌های مهم، خاص وضعیت میدان گازی مختار است که شخصاً هر هفته تشکیل جلسه می‌دهم تا از ظرفیت‌های شمال استان بهره‌مند شویم، چرا که در جنوب استان ظرفیت‌های خوبی داریم، اما در شمال استان نیاز به اقدامات زیرساختی بیشتری احساس می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیگیری و آغاز عملیات اجرایی چند پروژه بزرگ در شمال استان خبر داد و بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، عملیات میدان گازی مختار که پیشرفت فیزیکی داشته، اما با کندی مواجه شده بود، با دستور وزیر نفت، شتاب گرفته است و روز گذشته عملیات لرزه نگاری آغاز شد که زمینه اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر و غیرمستقیم یکهزار هزار نفر فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه از وزیر نفت دستور گرفته‌ایم که پس از این مرحله، توسعه میدان انجام و منطقه عملیاتی نفت و گاز در شمال استان راه‌اندازی شود، گفت: احداث مجتمع فرهنگی، رفاهی و ورزشی که سال‌ها انتظار آن می‌رفت، با حداقل اعتبار شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای هزار و ۵۰۰ نفر در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی، با اشاره به یکی از مهمترین خواسته‌های مردم، یعنی اتصال به شبکه آزاد راه بیان کرد: خوشبختانه قطعه اول این اتصال به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با انتخاب پیمانکار انجام شده است و در آینده کلنگ‌زنی آن انجام می‌شود.

وی اتصال به شبکه ریلی را از دیگر مطالبات مردم دانست و عنوان کرد: این موضوع از طریق تهاتر نفت در دستور کار است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: این دولت، اولین دولتی نیست که به مسائل استان می‌پردازد، اما به جرأت می‌توان گفت که به شکل بی‌سابقه‌ای صدای مردم و نگرانی‌های خاص آنان را شنیده و برای رسیدگی به آنها جلسات متعددی را در این چهار ماه گذشته با نمایندگان مردم و قشرهای مختلف برگزار کرده است.

تشکیل کارگروه خاص برای رسیدگی به مشکلات سد تنگ سرخ

وی با اشاره به موضوع سد تنگ سرخ، بیان کرد: کارگروه خاصی برای رسیدگی به مشکلات سد تنگ سرخ و مطالبات مردم تشکیل و خواسته‌های مردمی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، ضمن اینکه، سامانه سد تنگ سرخ از معدود پروژه‌هایی است که در ردیف بودجه قرار گرفته است.

رحمانی در خصوص مطالبات مطرح شده در این جلسه پیرامون توجه به شبکه ارتباطی استان، گفت: تمام محورهای اصلی استان از جمله یاسوج- شیراز، یاسوج-اصفهان، یاسوج- بابامیدان، پاتاوه- دهدشت و گچساران- شیراز و سایر محورها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزایش طول بزرگراه‌ها از ۲۳۵ کیلومتر به ۲۸۰ کیلومتر را از اقدامات در راستای خدمت به مردم دانست و افزود: در یک سال گذشته ۴۵ کیلومتر به شبکه بزرگراهی استان اضافه شده که رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه، حل مشکل راه‌ها به عنوان اولویت اصلی، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان است از کاهش تصادفات در شش ماهه امسال خبر داد و گفت: فوتی‌های حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۵ درصد کاهش داشته است که حذف ۱۰ نقطه از ۱۳ نقطه حادثه‌خیز و روکش و آسفالت ۹۰۰ کیلومتر از راه‌های استان در کاهشی بودن تلفات نقش داشته است.

وی به پروژه‌های مهم عمرانی در مقابله با تنش آبی اشاره کرد و ابراز داشت: ۴۲ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب در شهرستان‌های استان خصوصاً بویراحمد به بهره‌برداری رسید یا در دست احداث است.

رحمانی ابراز کرد: در این حوزه با هدررفت ۵۶ درصدی مواجه بودیم که با اجرای پروژه‌های اصلاحی، ۳۱۲ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آبی استان افزوده شد.

وی با اشاره به توجه ویژه به حوزه آموزش و پرورش و حضور مستمر در جلسات شورای آموزش و پرورش گفت: در طرح عدالت در فضای آموزشی از ۱۹۰ مدرسه ۱۳۹ مدرسه با ۳۸۰ کلاس درس را آماده بهره‌برداری کردیم و چون شاخص‌های آموزشی در بویراحمد پایین بود، بیشتر توجه به این شهرستان بوده است.

استاندا، کهگیلویه و بویراحمد به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره و عنوان کرد: متأسفانه هنوز در برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی جایگاه خوبی نداریم که در جلسات متعدد شورای فرهنگی و اجتماعی در پی حل این مشکل هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه اقتصادی، خاطرنشان کرد: ۷۱ پروژه سرمایه‌گذاری با برآورد ۸.۳ میلیارد دلار ارزی و ۱۰۰ همت سرمایه‌گذاری ریالی که در دست اجرا یا آماده برای اجرا است که برای همه شهرستان‌ها توزیع شده است.

۲۰۰ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد

رحمانی، به یک هزار و ۲۰۰ پروژه‌های نیمه تمام در استان اشاره و بیان کرد: در دهه فجر پارسال و هفته دولت امسال یک هزار و ۲۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی تصریح کرد: همه دغدغه‌ها و مطالبات مطرح شده از سوی معتمدین و بزرگان که در این جلسه مطرح شد را مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

گفتنی است، بیکاری و کاهش و رفع معضل اشتغال جوانان، مسائل و آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی و طلاق، وضعیت سدهای ماندگان و خرسان ۳، توجه به پروژه‌ها گردشگری، پیگیری احداث سد آبریز، اتصال استان به آزادراه شیراز-اصفهان، اصلاح و ترمیم محورهای اصلی استان برای کاهش آمار تصادفات، تنش آبی و خشکسالی و اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان از جمله موارد مطرح شده توسط معتمدین و بزرگان در نشست امروز با استاندار بود.

در این نشست که با حضور ۱۶۰ نفر از ریش‌سفیدان کهگیلویه و بویراحمد در مدت چهار ساعت برگزار شد، ریش‌سفیدان و معتمدان استان در مدت زمان سه ساعت مسائل و مشکلات استان را مطرح کردند.

احداث سدهای ماندگان و خرسان یکی از مهمترین نگرانی‌های مطرح شده ریش‌سفیدان و معتمدان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست بود.