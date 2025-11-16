سد خرسان و ماندگان مجوز زیست محیطی ندارند؛منافع مردم خط قرمزم است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشستی با اصحاب رسانه، با تشریح جزئیات سفر آتی رئیسجمهور به کهگیلویه و بویراحمد، موضع قاطع خود را در برابر هر پروژهای که به محیطزیست بهویژه کوهستان دنا آسیب برساند، اعلام کرد.
اولویت سفرهای استانی با مناطق مرزی است
رحمانی با اشاره به اهمیت سفرهای استانی گفت: «اولویت دولت در سفرها، استانهای مرزی بوده و تاکنون سیزده سفر عمدتاً به این استانها انجام شده است. اما به دلیل اهمیت کهگیلویه و بویراحمد، مقرر شد این سفر نیز در اولویت قرار گیرد.»
استاندار کهگیلویه و بویراحمد برنامههای این سفر را فشرده و گسترده توصیف کرد و از جمله آنها به نشست با فعالان اقتصادی، نخبگان و برگزاری نشست «نهضت عدالت و فضای آموزشی» اشاره کرد.
وی افزود: این سفر از نظر اعتباری با گذشته تفاوت ماهوی دارد و تأکید بر تزریق هدفمند اعتبار به پروژههای مهم و کارشناسیشده است.
هشدار درباره سد خرسان و زیر آب رفتن میراث ملی
رحمانی در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران به مسئله حفاظت از دنا پرداخت و سه اصل خطمشی کاری خود را اینگونه برشمرد: دفاع از منافع مردم استان، ضرورت توجیه فنی، اقتصادی و زیستمحیطی برای همه تصمیمها و مخالفت با هر طرح آسیبزا برای دنا هستم.
وی با اشاره به پروژه «سد «این یک مسئله ملی است، اگر به تنها نقطه سبز زاگرس آسیب بزنیم، دیگر مسئله استانی نیست.»
استاندار کهگیلویه و بویراحمد جزئیات نگرانکنندهای از پیامدهای این سد ارائه داد: «حدود ۱۷ روستا تحت تأثیر قرار میگیرند، ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هکتار از اراضی استان به همراه ۵۰ هزار شیء باستانی، چندین امامزاده و ۳۱۴ کارگاه اقتصادی به زیر آب میرود.»
پیشنهاد یک راهحل سازنده: تبدیل به قطب انرژی خورشیدی
وی با اشاره به پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه، پیشنهادی عملی ارائه کرد: «هدف پروژه باید اصلاح شود و میتوان با حذف نیروگاه آبی و کاهش حجم مخزن، به ذخیره آب پرداخت و همزمان یک نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ مگاواتی در کنار آن احداث کرد، این پیشنهاد را به طور جدی به مشاور پروژه ارائه کردهام.»
پیگیریهای اداری و تشکیل کارگروه ویژه
رحمانی با انتقاد از ادامه ساخت سد بدون اخذ مجوز محیطزیست در ۲۰ سال گذشته، به پیگیریهای اداری متعدد خود اشاره کرد.
وی گفت: «در نامهای ۶۰ صفحهای به معاون اول رئیسجمهور، مشکلات سد را در ۱۵ بند شرح دادیم و توقف آن را خواستار شدیم.» که به دستور وی کارگروه ویژهای با حضور چند وزارتخانه و استانداران مربوطه تشکیل شده و دغدغههای استان در آن مطرح شده است.
دستاوردهای زیرساختی دولت در یک سال گذشته
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای حوزههای مختلف زیرساختی استان پرداخت و گفت: تحقق هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار معادل ۱۵۵ درصد از مصوب، تخصیص هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات راههای روستایی، تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات راههای اصلی، اجرای ۱۶ پروژه حیاتی برق با اعتبار ۱,۰۰۰ میلیارد تومان که تا پایان ۱۴۰۴ استان را در زمره استانهای برقدار کشور قرار میدهد.
وی تاکید کرد: همچنین هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان برای ارتقای شاخصهای ارتباطی و تبدیل استان به یکی از ۴-۵ استان برتر در حوزه ارتباطات تخصیص داده شد.
رحمانی اضافه کرد: موضع اینجانب به عنوان خادم مردم، همان موضع اولیه است، ما با هر پروژهای که بدون بررسی کارشناسی به منافع مردم و محیط زیست آسیب برساند، به شدت مخالفیم.
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