پیگیری ساخت سدهای کهگیلویه و بویراحمد با جدیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست با ائمه جمعه شهرهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیگیری مطالبات مردم در زمینه احداث سدها با جدیت و دقت کارشناسی دنبال می‌شود.

وی سه ضلع اصلی توسعه استان را ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و فرمانداران دانست و افزود: همدلی این مجموعه‌ها رمز عبور از چالش‌هاست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ساخت بیش از ۷۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در استان، از بهره‌برداری طرح‌هایی با ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در هفته دولت و دهه فجر خبر داد و گفت: هیچ پروژه بزرگی بدون برنامه برای فعال‌سازی رها نشده است.

وی در خصوص سد خرسان ۳ واقع در منطقه زیست‌کره دنا تأکید کرد: هیچ طرحی بدون توجیه زیست‌محیطی، فنی و اقتصادی مجاز به اجرا نیست.

رحمانی بر حفظ اکوسیستم دنا به عنوان ذخیره‌گاه ۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور تأکید کرد و گفت: به‌دلیل حساسیت‌های محیطی، پیشنهاد شده هدف سد از تولید برق‌آبی به تأمین آب شرب یا استفاده از انرژی خورشیدی تغییر یابد.

وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی سد ماندگان از جمله زیر آب رفتن روستاها و آثار فرهنگی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی آثار سدها با حضور نهادهای ملی خبر داد و افزود: تا تعیین تکلیف نهایی، خواستار توقف موقت عملیات اجرایی شده‌ایم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مطالبه گری مردم باید در فضای آرام و عقلانی دنبال شود تا دشمنان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند.