به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج اظهار کرد: درست تصمیم گرفتن، حتی وقتی سخت است؛ حق‌گویی، حتی وقتی به ضرر ماست؛ امانت‌داری در مناصب و مسئولیت‌ها؛ رعایت حلال و حرام در کسب‌وکار؛ عدالت در رفتار با مردم؛ ساده‌زیستی و پاک‌دستی در زندگی و مدیریت، از مصادیق رعایت تقواست.

وی افزود: چنانچه این روحیه در جامعه تقویت شود، همان‌گونه که قرآن وعده داده، خداوند هم گشایش فردی و هم برکت اجتماعی را نازل می‌کند.

امام جمعه دشتی با گرامیداشت روز مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس می‌خواهند، امانت‌دار باشند، ساده زیست، مسئولیت پذیر و مردمی باشند، از فساد و تبعیض دوری کنند و پایبند به قانون باشند، پیگیر مشکلات مردم باشند و از جوزدگی پرهیز کنند.

زاهددوست اضافه کرد: امیدوارم این انتظارات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، توسط نمایندگان محترم، با حساسیت دنبال شود و به آن جامه عمل بپوشانند.

وی با اشاره به افتتاح ۱۱۴ نیروگاه خورشیدی در روستای باغان شهرستان دشتی با حضور فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان، گفت: حرکت به سمت انرژی خورشیدی یک ضرورت راهبردی برای کشور است.

وی اظهار کرد: این طرح‌ها موجب کاهش هزینه برق، کمک به اقتصاد خانواده‌های کم‌درآمد، و ایجاد پایداری در مسیر توسعه شهرستان می‌شود. افزایش سهم شهرستان دشتی از پروژه‌های انرژی خورشیدی و سایر طرح‌های محرومیت‌زدایی شدند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ایجاد قرارگاه دائمی محرومیت‌زدایی در شهرستان دشتی و تشکیل یک قرارگاه مشترک بین دستگاه‌ها برای مدیریت متمرکز طرح‌ها داده شد و مورد استقبال فرماندهی سپاه استان و بسیج سازندگی قرار گرفت که امیدواریم بزودی محقق شود.

وی گفت: هفته گذشته شاهد جنایت دیگری از رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن شهید ابو علی طباطبایی از فرماندهان حزب الله لبنان بودیم. این جنایت بار دیگر ماهیت بحران ساز رژیم صهیونیستی و عمق هراس آنان از قدرت واقعی روز افزون جبهه مقاومت را نشان داد.

زاهددوست بیان کرد: دشمن صهیونی تا کنون صدها بار آتش بس را نقض کرده، و حدود ۳۵۰ نفر از مردم لبنان را شهید، و ۱۰۰۰ نفر را زخمی کرده اند.

وی افزود: حزب الله تا کنون بنا بر رعایت مصالح داخلی لبنان، صبر راهبردی را پیش گرفته، اما دشمن زبون و ذلیل بداند که صبر جبهه مقاومت حد و اندازه‌ای دارد، و اگر کاسه صبر آنها لبریز شود، فرزندان مقاومت، از لبنان و عراق و یمن تا ایران مقتدر با شلیک هزاران موشک روزگارشان را سیاه و در یک لحظه تمام سرزمین غصبی آنها را به آتش خواهند کشید.