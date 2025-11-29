به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات بین‌المللی تنیس آمل با حضور ۱۳۷ تنیسور از کشورهای ایران، ارمنستان، ایتالیا و افغانستان پس از چهار روز رقابت در مجموعه ورزشی راکت آمل برگزار شد و شامگاه شنبه با معرفی نفرات برتر در رده‌های مختلف سنی به پایان رسید.

این رقابت‌ها در هفت رده سنی پیشکسوتان مردان شامل ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵ و ۶۰ سال پیگیری شد و قهرمانان هر بخش مشخص شدند.

در رده سنی ۳۰ سال، آرمان قنبری از ایران با پیروزی برابر احمد شینواری از افغانستان عنوان قهرمانی را کسب کرد. در رده سنی ۳۵ سال، محمد حاجی‌علی با غلبه بر رضا سیاه‌پوش به مقام نخست دست یافت. در رده سنی ۴۰ سال، محسن شرافتی در دیداری یک‌طرفه مقابل کامبیز رحمانیان پیروز شد و قهرمان شد.

در رده سنی ۴۵ سال، مجید سربازی در جدالی تماشایی برابر شروین رکوعی به برتری رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

در رده سنی ۵۰ سال، علیرضا نادریان با پیروزی مقابل علیرضا مجدآبادی به مقام قهرمانی دست یافت. در رده سنی ۵۵ سال، علیرضا رضایی با برتری مقابل جلال ریسمانچیان قهرمان شد.

در رده سنی ۶۰ سال نیز رمضان رهبری با غلبه بر شهریار ابراهیمیان عنوان نخست را کسب کرد.

در بخش بانوان این مسابقات که در رده سنی بالای ۴۰ سال برگزار شد، زهره شاکری با پیروزی برابر شهره عظیمی بر سکوی قهرمانی ایستاد.