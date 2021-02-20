به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مسابقات رده‌های سنی تنیس به میزبانی یزد با معرفی نفرات برتر رده‌های سنی ١٦، ١٤ و ١٢ سال به کار خود پایان داد.

بعد از قهرمانی علی یزدانی در رده سنی زیر ١٨ سال، نایب قهرمانی مبین اکبرپور و مقام سومی مشترک آرین صفاری و محمد پارسا افسری؛ مسابقات رده سنی ١٦ سال با برگزاری دیدار فینال بین سام پازوکی و کیان کریمی همراه شد که با برتری ٢ بر صفر سام پازوکی این تنیسور به مقام قهرمانی رسید.

کیان کریمی نایب قهرمان شد و عنوان سومی مشترک هم به یاسین حاجیلویی و طاها وزیری تعلق گرفت.

در فینال رده سنی ١٤ سال سام پازوکی با برتری ٢- صفر در رویارویی با امیر مهدی فرخ پور برای دومین بار در این دوره از مسابقات به قهرمانی رسید و رادین فهیمی به همراه مهراد منصوری بصورت مشترک به مقام سوم رسیدند.

در مسابقات رده سنی ١٢ سال، کیارش صادقی زیدی با غلبه ٢-صفر در فینال مقابل سروش معدنیان به عنوان قهرمانی رسید. سروش معدنیان دوم شد و دانیال مشتاقی فرد و آیریک عابدین زا ده مقام سوم مشترک را بدست آوردند.



پیش از این در بخش دختران نیز مسابقات به میزبانی یزد برگزار شد، که نتایج زیر بدست آمد:

در رده سنی زیر ۱۲ سال، فردخت علیمی با نتیجه (۲-۶ و ۲-۶) صبا خیرمنش را برد و قهرمان شد، خیرمنش در جایگاه دوم ایستاد وغزل رضا زاده وهانا شعبان پور مشترکا سوم شدند.

‎در رده سنی زیر ۱۴ سال، مهرانه ظهوریان با نتیجه (۱-۶ و ۲-۶) مقابل کیمیا ثاقب تهرانی به پیروزی دست پیدا کرد و نیلی عطفی و محیا عابدینی عنوان سومی را کسب کردند.

‎در رده سنی زیر ۱۶ سال، مهرانه ظهوریان با انصراف حریف خود در ست دوم یاسمن یزدانی را شکست داد و بار دیگر قهرمان شد، یزدانی نایب قهرمان شد و محیا عابدینی و مهرانا سلیمانی پور رتبه سوم را بدست آوردند.



‎در نهایت در رده سنی زیر ۱۸ سال، مهراز رضویان با نتیجه (۱-۶ و ۲-۶) جیران رشیدی را برد و قهرمان شد رشیدی دوم شد و مهرانا سلیمانی پور و عسل جاویدان عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.

سرداوری این دوره از مسابقات در بخش پسران بر عهده مسعود خمر بود و سجودی مدیریت بازی‌ها را بر عهده داشت.

سرداوری رقابت‌های دختران بر عهده نگار دادخواه بود و حسانی مدیریت بازی‌ها را بر عهده داشت.