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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۰۳

پایان مسابقات تنیس رده‌های سنی پسران - یزد

پازوکی قهرمان ١٤و ١٦ سال و صادقی‌زیدی قهرمان ١٢ سال شدند

پازوکی قهرمان ١٤و ١٦ سال و صادقی‌زیدی قهرمان ١٢ سال شدند

مسابقات تنیس رده‌های سنی با قهرمانی سام پازوکی در دو رده سنی ١٦ و ١٤سال و کیارش صادقی زیدی در رده سنی ١٢ سال در یزد به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مسابقات رده‌های سنی تنیس به میزبانی یزد با معرفی نفرات برتر رده‌های سنی ١٦، ١٤ و ١٢ سال به کار خود پایان داد.

بعد از قهرمانی علی یزدانی در رده سنی زیر ١٨ سال، نایب قهرمانی مبین اکبرپور و مقام سومی مشترک آرین صفاری و محمد پارسا افسری؛ مسابقات رده سنی ١٦ سال با برگزاری دیدار فینال بین سام پازوکی و کیان کریمی همراه شد که با برتری ٢ بر صفر سام پازوکی این تنیسور به مقام قهرمانی رسید.
کیان کریمی نایب قهرمان شد و عنوان سومی مشترک هم به یاسین حاجیلویی و طاها وزیری تعلق گرفت.

در فینال رده سنی ١٤ سال سام پازوکی با برتری ٢- صفر در رویارویی با امیر مهدی فرخ پور برای دومین بار در این دوره از مسابقات به قهرمانی رسید و رادین فهیمی به همراه مهراد منصوری بصورت مشترک به مقام سوم رسیدند.

در مسابقات رده سنی ١٢ سال، کیارش صادقی زیدی با غلبه ٢-صفر در فینال مقابل سروش معدنیان به عنوان قهرمانی رسید. سروش معدنیان دوم شد و دانیال مشتاقی فرد و آیریک عابدین زا ده مقام سوم مشترک را بدست آوردند.


پیش از این در بخش دختران نیز مسابقات به میزبانی یزد برگزار شد، که نتایج زیر بدست آمد:

در رده سنی زیر ۱۲ سال، فردخت علیمی با نتیجه (۲-۶ و ۲-۶) صبا خیرمنش را برد و قهرمان شد، خیرمنش در جایگاه دوم ایستاد وغزل رضا زاده وهانا شعبان پور مشترکا سوم شدند.

‎در رده سنی زیر ۱۴ سال، مهرانه ظهوریان با نتیجه (۱-۶ و ۲-۶) مقابل کیمیا ثاقب تهرانی به پیروزی دست پیدا کرد و نیلی عطفی و محیا عابدینی عنوان سومی را کسب کردند.

‎در رده سنی زیر ۱۶ سال، مهرانه ظهوریان با انصراف حریف خود در ست دوم یاسمن یزدانی را شکست داد و بار دیگر قهرمان شد، یزدانی نایب قهرمان شد و محیا عابدینی و مهرانا سلیمانی پور رتبه سوم را بدست آوردند.

‎در نهایت در رده سنی زیر ۱۸ سال، مهراز رضویان با نتیجه (۱-۶ و ۲-۶) جیران رشیدی را برد و قهرمان شد رشیدی دوم شد و مهرانا سلیمانی پور و عسل جاویدان عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.

سرداوری این دوره از مسابقات در بخش پسران بر عهده مسعود خمر بود و سجودی مدیریت بازی‌ها را بر عهده داشت.

سرداوری رقابت‌های دختران بر عهده نگار دادخواه بود و حسانی مدیریت بازی‌ها را بر عهده داشت.

کد مطلب 5151948
رضا خسروي

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