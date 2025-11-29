به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروی هوایی آمریکا اعتراف کرد که ویلیام پارکس فرمانده سابق اسکادران اف ۱۶ در جریان یک عملیات بر فراز دریای سرخ دچار مشکل شد چرا که موشکهای پدافند هوایی یمن در نزدیکی این جنگندهها منفجر شدند.
بر اساس این گزارش، فرمانده مذکور بعد از آنکه در معرض بارانی از موشکهای پدافند هوایی یمن قرار گرفت وارد یک عملیات پیچیده شد و ممکن بود جان خود را از دست دهد.
همچنین گزارش شده که پارکس بعد از آنکه مقادیر زیادی از سوخت جنگنده خود را از دست داده بود درخواست سوخت گیری بر فراز آسمان یمن را داد.
پیش از این نیز انجمن تفنگداران دریایی آمریکا در گزارشی نوشت که عملیات یمنیها در دریای سرخ درسهایی استثنایی در نوآوری عملیاتی و تاکتیکهای غیرمتعارف ارائه داده است. یمنیها با وجود نداشتن قدرت دریایی یا هوایی پیشرفته، توانستهاند ناوگان دریایی آمریکا را به چالش بکشند و هزینههای قابل توجهی را به آن تحمیل کنند.
