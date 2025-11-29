به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های کشتی گیرانی که چندین ماه در اردوهای تیم‌های ملی حضور داشتند و در تمرینات به نفرات اصلی کمک کردند به فدراسیون کشتی پیشنهاد داد تا سهمیه حضور مستقیم در رقابت‌های قهرمانی کشور به آنها اهدا گردد.

بدین ترتیب با موافقت فدراسیون کشتی نفرات زیر مجوز حضور مستقیم در رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور را بدست آوردند.



امیرضا اکبری (مازندران) – شایان حبیب زارع (خوزستان) – جمال اسماعیلی (تهران) – محمد ناقوسی (خوزستان) – علی اسکو (مازندران) – سجاد ایمن طلب (مازندران) – پویا ناصرپور (خوزستان) – مهدی احدی (گیلان) – علی اصغر دریاباری (مازندران)