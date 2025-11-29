گیلان درگیر موج جدید آنفلوانزا؛ ۱۱۲ نفر در بیمارستان ها بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی سلیمانی با ارائه آخرین آمار ابتلاء به آنفلوانزا اظهار کرد: از مجموع بیماران بستری، ۱۱ نفر در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند.
وی با اشاره به مهمترین علائم این بیماری گفت: سردرد، کوفتگی بدن، سرفه خشک، بیحالی، تب و همچنین بروز مشکلات گوارشی مانند تهوع و استفراغ در کودکان از نشانههای شایع آنفلوانزای ویروسی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اینکه این بیماری ویروسی نیازی به مصرف آنتیبیوتیک ندارد، عنوان کرد: تنها در صورت تشخیص پزشک و وجود عفونت ثانویه، آنتیبیوتیک تجویز میشود.
سلیمانی از بیماران مبتلا خواست در صورت درمان سرپایی در منزل، با استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان، استفاده از تببر و مسکن، تغذیه مناسب، شستوشوی مرتب دستها، رعایت بهداشت تنفسی و پرهیز از روبوسی، در آغوش گرفتن و دست دادن، علاوه بر تسریع روند بهبود خود، از گسترش ویروس جلوگیری کنند.
وی همچنین توصیه کرد: شهروندان دارای بیماریهای زمینهای از جمله دیابت و فشار خون و بیماران تحت شیمیدرمانی از حضور غیرضروری در تجمعات خودداری کرده و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.
