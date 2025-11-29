  1. استانها
  2. گیلان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

گیلان درگیر موج جدید آنفلوانزا؛ ۱۱۲ نفر در بیمارستان ها بستری شدند

گیلان درگیر موج جدید آنفلوانزا؛ ۱۱۲ نفر در بیمارستان ها بستری شدند

رشت -معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روند افزایشی ابتلا به آنفلوانزا در استان گفت: هم‌اکنون ۱۱۲ بیمار مبتلا به آنفلوانزا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی سلیمانی با ارائه آخرین آمار ابتلاء به آنفلوانزا اظهار کرد: از مجموع بیماران بستری، ۱۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

وی با اشاره به مهم‌ترین علائم این بیماری گفت: سردرد، کوفتگی بدن، سرفه خشک، بی‌حالی، تب و همچنین بروز مشکلات گوارشی مانند تهوع و استفراغ در کودکان از نشانه‌های شایع آنفلوانزای ویروسی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اینکه این بیماری ویروسی نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک ندارد، عنوان کرد: تنها در صورت تشخیص پزشک و وجود عفونت ثانویه، آنتی‌بیوتیک تجویز می‌شود.

سلیمانی از بیماران مبتلا خواست در صورت درمان سرپایی در منزل، با استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان، استفاده از تب‌بر و مسکن، تغذیه مناسب، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، رعایت بهداشت تنفسی و پرهیز از روبوسی، در آغوش گرفتن و دست دادن، علاوه بر تسریع روند بهبود خود، از گسترش ویروس جلوگیری کنند.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله دیابت و فشار خون و بیماران تحت شیمی‌درمانی از حضور غیرضروری در تجمعات خودداری کرده و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

کد خبر 6671453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      5 0
      پاسخ
      اول چرا جلوشو نمیگیرید تا کار به اینجا نرسه
    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      من که فکر میکنم کرونا سویه جدیده، نه آنفولانزا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها