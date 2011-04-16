دگزامتازون 72 ساعت پس از تزریق فعالیت ویروس آنفولانزا را زیاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سروش مدیر برنامه آنفولانزا و مقررات بهداشتی بین المللی و مراقبت های بهداشتی مرزی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن بیان این مطلب گفت: آنتی بیوتیک هایی که برای درمان تجویز می شوند چند سریال دارند که برخی از این سریال ها فقط باید در بیمارستان ها و تحت مراقبت های ویژه تجویز و مصرف شوند، نه در مطب ها یا داروخانه ها.

این متخصص اطفال با اعلام این که تجویز صحیح آنتی بیوتیک ها برای همگان مهم است ولی برای اطفال از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا مصرف بی رویه و ناصحیح آن موجب ایجاد مقاومت های دارویی در دوران بزرگسالی می شود، افزود: تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها کار را به جایی رسانده است که تجویز آموکسی سیلین برای بیماران دیگر اثر ندارد. در بین آنتی بیوتیک ها نیز دگزامتازون بیشترین مصرف را در کشور دارد.

وی با درخواست از خانواده ها برای جلوگیری از مصرف خودسرانه داروها در بین اعضای خانواده، داروخانه ها برای جلوگیری از فروش خودسرانه دارو و پزشکان برای رعایت دستورالعمل ها و توصیه های پزشکی هنگام تجویز آنتی بیوتیک ها، گفت: ما در وزارت بهداشت کارگاه های مختلفی در زمینه بیماری های ویروسی و تفاوت آن ها با یکدیگر برگزار کرده ایم و بارها اعلام کرده ایم که گاهی یک سرماخوردگی معمولی با مراقبتی 48 ساعته برطرف می شود و اصلا" نیاز به تجویز آنتی بیوتیک برای بیمار ندارد.

وی اظهار داشت: تغذیه صحیح کودک مقاومت بدن او در برابر میکروب ها را در بزرگسالی افزایش می دهد. ولی گاهی مشاهده می شود که مادران به نام تقویت کردن بچه، به زور به نوزادان خود غذا می خورانند در حالی که نوزاد در این سن فقط مکیدن بلد است و باید تا 6 ماهگی فقط شیر بخورد و بعد از آن تا 11 ماهگی برخی غذاها را می توان به او داد زیرا روده او برای جذب برخی غذاها آماده نیست، و بعد از 11 ماهگی می توان هر غذایی را به او داد. زیرا در این سن کودک تازه جویدن وبلعیدن غذا را فرا می گیرد.