۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

ثبت ۲۵ هزار و ۲۹۱ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۵ هزار و ۲۹۱ ماموریت اورژانس در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۰۱ الی ۰۷ آذر ۱۴۰۴) مجموع ۲۵۲۹۱ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۹۸۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۵۷۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

به گفته وی؛ در این مدت ۵۲۰۹۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۷۲۹ نفر مزاحم (معادل ۱.۴ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۰۰۷ مورد حوادث ترافیکی (۱۵.۸ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۲۱۲۸۴ مورد (۸۴.۲ درصد از کل مأموریت‌ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

اسماعیل توملی گفت: اورژانس هوایی ۳ سورتی پرواز داشته است که در پی آن یک نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

محدثه رمضانعلی

