خدمت رسانی اورژانس به ۶۰۰۹ هموطن طی هفته گذشته

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۱۴ الی ۲۱ آذر ۱۴۰۴) مجموع ۲۵۶۳۸ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریتها ۶۰۰۹ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۸۳۹ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.
در این مدت ۵۲۹۹۹ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۸۸۳ نفر مزاحم (معادل ۱.۷ درصد کل تماسها) با این مرکز بوده است.
از مجموع مأموریتهای ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۹۵۳ مورد حوادث ترافیکی (۱۵.۴ درصد از کل مأموریتها) و ۲۱۶۸۵ مورد (۸۴.۶ درصد از کل مأموریتها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.
اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است که در پی آن پنج نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتهاند.
