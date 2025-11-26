به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران درباره خطرات آلودگی هوا برای گروههای حساس هشدار داد.
در هفته اخیر با توجه به آلودگی هوا مأموریتهای مربوط به مشکلات تنفسی و تماسها اورژانس استان تهران نسبت به هفته گذشته ۱۵ درصد و قلبی ۳ درصد افزایش یافته است.
افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی هستند، بهویژه در این شرایط آلودگی، در معرض آسیب جدی قرار
دارند
همچنین گروههای سنی خاص از جمله افراد بالای ۵۵ سال و کودکان زیر ۸ سال، باید به شدت از حضور در مکانهای عمومی، محیطهای باز و
بهویژه ورزش در فضای باز در ساعات ابتدایی روز خودداری کنند
در این شرایط بهتر است در و پنجرهها بسته بماند و در صورت وجود دستگاه تصفیه هوا، فیلترهای هِوا فعال باشد و در نبود این دستگاه، استفاده از بخور سرد میتواند به کاهش خشکی و تحریک تنفسی کمک کند؛ اما بخور های چرب اصلاً توصیه نمیشود
از مردم عزیز تقاضا داریم با رعایت توصیههای بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت و معاونت بهداشت بهطور مکرر اعلام میشود، به ما و جامعه سلامت کمک کنند
در روزهای آلوده، مصرف مایعات فراوانو مواد غذایی حاوی آنتیاکسیدانها مانند میوه و سبزیها بسیار کمککننده است
بسیاری از مردم ناچارند در محل کار خود حاضر باشند و فعالیتهای روزمره خود را ادامه دهند، اما رعایت نکاتی ساده مانند استفاده مستمر از ماسک، نوشیدن مایعات کافی و پرهیز از فعالیتهای سنگین در هوای آزاد میتواند مانع از بروز مشکلات جدیتر شود
اگر این توصیهها رعایت نشود، ممکن است با شرایطی مواجه شویم که نیاز به مداخلات گستردهتر اورژانس استان تهران احساس شود
نظر شما