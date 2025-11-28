۲۰۰۰ آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر افزود: در حوزه ناوگان آمبولانس چالشهایی وجود دارد و در بحث بیمارستانی با مشکلات بسیاری روبرو هستیم.
وی گفت: تمام تلاش وزارت بهداشت در این حوزه جلب شده و از روشهای مختلف برای رفع مشکل آمبولانس استفاده میشود.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: تلاش میشود که از ظرفیت مناطق آزاد، استاندارد و اعتبارات مربوط به کرونا و همچنین اعتبارات مشترک بین درمان بهره بگیریم تا این مشکل مرتفع شود.
میعادفر با عنوان این مطلب که در سال آینده بیش از حدود ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان خواهد شد، به وسعت جغرافیایی کشور اشاره کرد و گفت: باید همه کشور را در نظر بگیریم و ناوگان را به صورت ملی اصلاح کنیم و اگرچه مشکلات مالی برطرف شده، اما با چالشهای تأمین پلتفرم و تحریمها مواجه هستیم.
وی افزود: تلاش میشود تا پایان سال آینده ۲ هزار دستگاه آمبولانس وارد ناوگان شود و برای تحقق این هدف از تمامی ظرفیتها استفاده خواهد شد.
نظر شما