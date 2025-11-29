پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پی سخنرانی تلویزیونی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیامی را خطاب به معظم‌له صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیراست:

بسم الله الرحمن الرحیم

و اُخرَی تُحِبّونَهَا نَصرٌ مِن‌َ اللهِ و فَتحٌ قَریبٌ

محضر مبارک رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مد ظله العالی)

رهبر عزیزتر از جانمان:

صمیمانه‌ترین سلام و درود خیل عظیم بسیجیان ایران مقتدر اسلامی نثار وجود مبارکتان.

و سلام و درود به روح مقدس و ملکوتی بنیانگذار عظیم الشأن نظام مقدس جمهوری اسلامی، مؤسس شجره طیبه بسیج مستضعفین حضرت امام روح‌الله (رحمت الله علیه)

اماما:

با تقدیر و سپاس از الطاف حضرت مستطاب عالی و پیام روح بخش و جان افزایتان، طول عمر و بقا سلامتی وجود پر خیر و برکتتان را تا ظهور دولت یار از محضر حضرت ربوبیت خواستاریم.

فرمایشات نورانی و امیدبخش، اقتدار افزا و سرشار از محبت حضرتعالی در هفته مبارک شجره طیبه بسیج از کانون قدرت و مظهر مقاومت دیگر بار افق‌های نو و تازه‌ای را در پیش رویمان گشود. فرزندان بسیجی حضرتتان ضمن تجدید میثاق با آن امام پرصلابت، شجاع و دلسوز ملک و ملت تا آخرین نفس و آخرین قطره خونمان از انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران اسلامی دفاع نموده و در تمامی عرصه‌های مورد نیاز به ویژه خدمت به مردم عزیزمان با تمام توان تلاش می‌نمائیم.

به حول قوه الهی با پیوند عمیق و ناگسستنی با مردم و متنعم بودن از چشمه‌سار زلال ولایت و تبعیت از فرامین مطاع امام عزیزمان پیش قراولان تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینه ساز ظهور یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشیم.

و الامر الیکم

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین