به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازار شیر و لبنیات، گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تصمیمات تنظیم بازار، شرایط تولید و تأمین شیر خام در کشور و به‌ویژه استان تهران رو به بهبود است.

برادری در جریان بازدید دادستان تهران از یکی از صنایع لبنی کشور، اظهار کرد: تولید سالانه شیر در کشور حدود ۱۳ میلیون تن است که نیاز داخلی نزدیک به ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود و مازاد تولید طبق برنامه به شیر خشک تبدیل و صادر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تشریح دلایل بروز التهابات مقطعی در بازار شیر خام، افزود: شیوع بیماری تب برفکی، خشکسالی، افزایش هزینه‌های سربار تولید و همچنین ناترازی انرژی در تأمین برق چاه‌های کشاورزی از عوامل کاهش موقت تولید بود که در مقاطعی روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تن از تولید شیر استان تهران کاست، اما خوشبختانه اکنون روند تولید در حال بازگشت به شرایط عادی است.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم مدیریت صادرات تصریح کرد: ما نیز معتقدیم صادرات باید به‌صورت هدفمند و مدیریت‌شده انجام شود. اصلاح پایه صادراتی شیر خشک از ۱.۸ دلار به حدود ۳.۵۷ دلار، موجب کاهش حدود ۳ هزار تنی صادرات ماهانه شد و صادرات آذر ماه از حدود ۱۴ هزار تن به ۱۱ هزار تن کاهش یافت که نقش مهمی در کنترل بازار داخلی دارد.

وی ادامه داد: دو مکاتبه رسمی برای مدیریت صادرات شیر خشک انجام شده و همچنین با برخورد با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، شرایط شفاف‌تر و کنترل‌پذیرتر شده است. در صورت دسترسی سازمان به سامانه‌های مربوطه، امکان مدیریت کامل صادرات و تأمین شیر خشک مورد نیاز واحدهای تولیدی با قیمت مصوب وجود دارد.

برادری تاکید کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، توقف صادرات امکان‌پذیر نیست، اما با مدیریت درست می‌توان ضمن حفظ صادرات، فراوانی شیر خام در بازار داخلی را افزایش داد و زمینه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی با قیمت مناسب را فراهم کرد.

این مسئول دولتی در پایان با گفت: تأمین به موقع نهاده‌ها یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان است و با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری‌های لازم برای کاهش فشار بر دامداران و واحدهای تولیدی در حال انجام است.