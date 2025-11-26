خالی شدن سبد مصرف خانوار از اقلام ویتامینه میوه و سبزیجات

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در تاریخ منتهی به ۵ آذر ماه انجام شد.

گرانی این بازار کم‌کم در حال حذف برخی اقلام این گروه غذایی از سبد مصرف خانوار است.

بازار میوه

بر این اساس قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم ازگیل ۱۶۸ تا ۲۲۰، انار ۸۰ تا ۲۲۵، انگور ۶۵ تا ۲۹۸، به ۶۳ تا ۱۱۹، پرتقال ۴۰ تا ۱۵۸، پرتقال جنوب ۱۱۰ تا ۱۹۸، خرمالو ۶۵ تا ۱۵۸، زالزالک ۱۳۰ تا ۱۸۵، سیب زرد و قرمز ۷۹ تا ۱۸۹، سیب سبز ۱۴۰ تا ۲۲۰، کیوی ۱۶۹ تا ۱۹۸، گریپ‌فروت ۴۷ تا ۷۹، گلابی ۱۲۲ تا ۳۱۵، لیمو شیرین ۵۹ تا ۱۷۹، نارنگی ۸۴ تا ۱۵۸ و هر بسته توت فرنگی ۳۲۰ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۲۵ هزار تومان است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۰۸ تا ۱۳۹، آناناس ۲۱۰ تا ۴۸۰ و نارگیل هر دانه ۱۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۲۶ تا ۴۹.۸۰۰، خیار ۴۵ تا ۷۹، چغندر ۳۶ تا ۵۵، ذرت ۴۹ تا ۷۸، ذرت ریز ۷۵، سیر ۴۹۰، شلغم ۳۶ تا ۵۵، کاهو رسمی ۳۵ تا ۵۹، کاهو سالادی (پیچ) ۳۵ تا ۶۹، کدو حلوایی ۳۰ تا ۴۹.۸۰۰، کدو مسما ۴۵، کرفس ۳۹ تا ۴۵، کلم بروکلی ۲۲ تا ۹۸، کلم سفید ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰، کلم قرمز ۴۰ تا ۵۵، کلم قمری ۳۸ تا ۷۹، کمپوزه ۹۵، گل کلم ۳۷ تا ۸۵، گوجه‌فرنگی ۴۸ تا ۶۹.۸۰۰، لوبیا سبز ۸۲ تا ۱۲۵، لایم کوات ۳۴۸، لیمو ترش ۱۵۰ تا ۲۹۹، نارنج ۴۰ تا ۶۵، فلفل ۵۰ تا ۲۹۸، فلفل دلمه سبز ۵۵ تا ۱۱۹، فلفل دلمه رنگی ۵۹ تا ۳۰۰، قارچ فله‌ای ۱۸۵ تا ۲۷۵ و هویج ۲۹ تا ۳۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۳۵ تا ۴۲.۸۰۰، پیاز سفید ۲۲ تا ۳۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه و سبزیجات هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به میوه‌فروشی‌های سطح شهر در هفته منتهی به ۳۰ آبان ماه به ترتیب ۴۶ درصد و ۲۴ درصد بوده است.