ناصر علی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه جشنواره «الف‌تای مقاومت» تا ۳۰ آذرماه تمدید شده‌است، بیان کرد: این جشنواره با مفهوم الفبای تحول در آموزش و به منظور اشتراک گذاری تجربیات معلمان و مدیران در حوزه مقاومت برگزار می‌شود.

وی یکی از اهداف برگزاری جشنواره الف‌تای مقاومت را نشر بیش از پیش روحیه ظلم ستیزی و حق طلبی در بین دانش آموزان و فرهنگیان عنوان و تصریح کرد: یکی از ساحت‌های سند تحول بنیادین ساحت اجتماعی - سیاسی است که شناخت مسأله فلسطین، شناخت اهداف دشمنان و ایجاد روحیه ظلم ستیزی از جمله اهداف تربیتی ساحت اجتماعی و سیاسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

علی فر بیان کرد: در اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند اعتلای بسیج و سیاست‌های کلی تحول آموزش و پرورش بر تربیت همه جانبه دانش آموزان در ابعاد شناختی، گرایشی و مهارتی تأکید شده است. در شرایطی که سایه جنگ و خشونت بر سر کودکان و نوجوانان فلسطین گسترده شده و رخدادهای مهمی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مدرسه در موقعیت تربیتی ویژه قرار گرفته است؛ موقعیتی که می‌تواند به افزایش بصیرت، تقویت روحیه عدالت خواهی و رشد قدرت تحلیل سیاسی - اجتماعی دانش آموزان کمک کند.

وی ادامه داد: در این میان معلمان نقش محوری دارند تجربه‌های زیسته آنها در کلاس درس، شیوه روایتگری شأن ابتکارات تربیتی و نحوه ایجاد موقعیت‌های واقعی برای فهم ظلم مقاومت و عدالت از اصلی ترین عوامل اثرگذار بر رشد اجتماعی - سیاسی دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به همکاری معاونت پرورشی با رویداد بین المللی «الف‌تا» و سازمان بسیج فرهنگیان اظهار کرد: با برگزاری این جشنواره مجموعه تجربه‌های معلمان و مدیران مدارس در زمینه مقاومت جمع آوری و فاخرترین آنها در سایر مدارس منتشر می‌شود. یکی از اهداف آن جمع آوری بانک اطلاعاتی از تجربیات تحول آفرین معلمان و مدیران است.