  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

تمدید مهلت جشنواره « الف‌تای مقاومت » تا ۳۰ آذرماه

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از تمدید مهلت جشنواره «الف‌تای مقاومت» تا ۳۰ آذرماه خبر داد.

ناصر علی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه جشنواره «الف‌تای مقاومت» تا ۳۰ آذرماه تمدید شده‌است، بیان کرد: این جشنواره با مفهوم الفبای تحول در آموزش و به منظور اشتراک گذاری تجربیات معلمان و مدیران در حوزه مقاومت برگزار می‌شود.

وی یکی از اهداف برگزاری جشنواره الف‌تای مقاومت را نشر بیش از پیش روحیه ظلم ستیزی و حق طلبی در بین دانش آموزان و فرهنگیان عنوان و تصریح کرد: یکی از ساحت‌های سند تحول بنیادین ساحت اجتماعی - سیاسی است که شناخت مسأله فلسطین، شناخت اهداف دشمنان و ایجاد روحیه ظلم ستیزی از جمله اهداف تربیتی ساحت اجتماعی و سیاسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

علی فر بیان کرد: در اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند اعتلای بسیج و سیاست‌های کلی تحول آموزش و پرورش بر تربیت همه جانبه دانش آموزان در ابعاد شناختی، گرایشی و مهارتی تأکید شده است. در شرایطی که سایه جنگ و خشونت بر سر کودکان و نوجوانان فلسطین گسترده شده و رخدادهای مهمی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مدرسه در موقعیت تربیتی ویژه قرار گرفته است؛ موقعیتی که می‌تواند به افزایش بصیرت، تقویت روحیه عدالت خواهی و رشد قدرت تحلیل سیاسی - اجتماعی دانش آموزان کمک کند.

وی ادامه داد: در این میان معلمان نقش محوری دارند تجربه‌های زیسته آنها در کلاس درس، شیوه روایتگری شأن ابتکارات تربیتی و نحوه ایجاد موقعیت‌های واقعی برای فهم ظلم مقاومت و عدالت از اصلی ترین عوامل اثرگذار بر رشد اجتماعی - سیاسی دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به همکاری معاونت پرورشی با رویداد بین المللی «الف‌تا» و سازمان بسیج فرهنگیان اظهار کرد: با برگزاری این جشنواره مجموعه تجربه‌های معلمان و مدیران مدارس در زمینه مقاومت جمع آوری و فاخرترین آنها در سایر مدارس منتشر می‌شود. یکی از اهداف آن جمع آوری بانک اطلاعاتی از تجربیات تحول آفرین معلمان و مدیران است.

