به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هویت تاریخی این شهرستان اظهار کرد: زمانی که در دوره فرمانداری بیجار کاوش‌هایی در قلعه این شهر انجام شد، قدمت ۷۵۰۰ ساله دیار گروس ثابت شد؛ پیشینه‌ای که بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی کردستان است.

وی گفت: تاریخ این استان از شمال تا جنوب سرشار از آثار و تمدنی است که به آن افتخار می‌کنیم.

وی افزود: کردستان، بیجار، سقز، کامیاران، سنندج و تمام شهرستان‌های استان در یک هویت مشترک تعریف می‌شوند و این هویت، تصویری ارزشمند از ایران فرهنگی است. ایرانی بودن و کردستانی بودن مایه افتخار ماست و جشنواره‌های هنری نیز بازتاب همین هویت‌اند.

ورمقانی با قدردانی از هنرمندان حاضر در جشنواره ادامه داد: حضور داوران، بازیگران، نویسندگان و گروه‌های مختلف نمایشی، این دوره را به یکی از دوره‌های موفق تبدیل کرد و هنرمندان توانستند نام کردستان را بار دیگر سربلند کنند. امیدواریم آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر فجر نیز بدرخشند و این موفقیت تکمیل شود.

وی از تلاش‌های مسئولان شهرستان نیز قدردانی کرد و گفت: فرماندار بیجار، شورای تأمین و شورای اداری برای برقراری نظم و امنیت جشنواره تلاش زیادی کردند و مردم گروس نیز با میزبانی شایسته خود نقش مهمی در موفقیت این رویداد داشتند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با تأکید بر نقش تئاتر در انتقال پیام‌های اجتماعی اظهار کرد: رساترین زبان برای انتقال پیام به جامعه، زبان هنر است؛ زبانی که می‌تواند مقوله‌هایی چون انسجام اجتماعی در جنگ ۱۲ روزه، توصیه رهبر معظم انقلاب درباره صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی، و فرهنگ ایثار و مبارزه در دوران دفاع مقدس را به شکلی تأثیرگذار برای نسل‌ها روایت کند.

وی ادامه داد: زبان هنر توانسته است فداکاری‌ها، جانفشانی‌ها و مبارزات ملت ایران را در مسیر حفظ دین، وطن و ناموس به‌خوبی منتقل کند.

وی ادامه داد: شهدا هنرمندان واقعی‌اند که با عمل خود پیام‌آور امنیت و آرامش امروز ما هستند و ما وظیفه داریم آرمان‌های آنها را با زبان هنر زنده نگه داریم.

ورمقانی با اشاره به برنامه‌های توسعه رویدادهای نمایشی در استان گفت: استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره در بیجار اقدامی ارزشمند است و باید از آن حمایت کرد.

وی گفت: کردستان استانی فرهنگی و هنری است و اکنون چندین جشنواره دائمی از جمله تئاتر خیابانی مریوان و جشنواره‌های مذهبی، موسیقایی و آئینی در شهرهای مختلف برگزار می‌شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که اجراهای نمایشی در سال‌های آینده به مناطق بیشتری از جمله صلوات‌آباد، حسن‌آباد، یاسوکند، پیرتاج و حتی روستاهای بزرگ گسترش یابد و افزود: مردم کردستان هنر را می‌شناسند و قدر آن را می‌دانند؛ بنابراین وظیفه ما حمایت بیشتر از هنرمندان و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه تئاتر در سراسر استان است.